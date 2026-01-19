Taşacak Bu Deniz Dizisi Sürmene turizmine katkı sunacak

Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam, Ekonomi Karadeniz’e verdiği röportajda hem bu coğrafyayı tercih etme nedenlerini hem de Karadeniz’in taşıdığı potansiyeli anlattı. Evet, Trabzon Sürmene’de çekimleri devam eden ve fırtınalı bir aşk hikayesi ile büyük bir seyirci kitlesini kendisine bağlayan “ Taşacak Bu Deniz” yapımcısı Onur Güvenatam ile söyleşimiz şöyle

Diziyi Sürmene’de çekmenizin temel sebebi nedir?

Taşacak Bu Deniz, doğası gereği denizle, coğrafyayla ve insan hikâyeleriyle iç içe bir anlatı. Hikâyenin sahibi olan senaristlerimiz Ayşe Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem bu hikayeyi Karadeniz coğrafyasında doğurdular. Karadeniz’in özellikle Sürmene hattı; sertliğiyle, duygusallığıyla ve karakterli yapısıyla bu hikâyenin ruhunu en gerçek haliyle yansıtıyor. Senaristlerimizin burada kurdukları dünya, hikâyeye sadece fon değil; doğrudan bir karakter olarak eşlik ediyor. Biz de yapım olarak Karadeniz’de hayal edilen dünyayı başka bir coğrafyada çekmeyi hiç düşünmedik.

Burada ekip sayısı nedir? Yerel firmalarla çalışıyor musunuz?

Ortalama olarak 200-250 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bunun önemli bir kısmı bölgeden. Set çalışanlarından lojistiğe, teknik destekten yardımcı ekiplere kadar yerel istihdama özellikle alan açıyoruz. Bu bizim için sadece ekonomik değil, kültürel olarak da çok kıymetli. Ve mümkün olan her noktada yerel firmalarla çalışmak önceliğimiz. Konaklama, ulaşım, catering, teknik ekipman destekleri gibi birçok alanda bölgedeki işletmelerle iş birliği içindeyiz. Bu, hem yapım sürecini kolaylaştırıyor hem de bölgeyle organik bir bağ kurmamızı sağlıyor.

Sizce dizi, bölgeye bir ekonomik hareketlilik getirdi mi?

Kesinlikle evet. Çekimler sezon dışı dönemlerde de sürdüğü için konaklama, yeme-içme ve hizmet sektöründe gözle görülür bir hareketlilik oluştu. Özellikle dizide kullandığımız mekanlar insanlar için merak uyandıran bir noktada. Bu da dizinin dolaylı ama kalıcı etkilerinden biri. Dizi ayrıca bölgeye olan ilgiyi de artırdı. Özellikle sosyal medyada ve birebir gelen geri dönüşlerde bunu net bir şekilde görüyoruz. “Burası neresi?”, “Gerçekten böyle mi?” gibi sorular çok fazla. Dizi, izleyicide merak uyandırıyor ve bu merak çoğu zaman fiziksel bir ziyaret isteğine dönüşüyor.

Çekim yapılan mekanlar turistik bir rota olabilir mi?

Olabilir ve dünyada bunun çok başarılı örnekleri var. Doğru bir planlama ve yönlendirmeyle dizide gördüğümüz mekanlar, alternatif turizm rotalarına dönüşebilir. Taşacak Bu Deniz’in geçtiği yerler klasik turistik alanlardan farklı özgün bir deneyim de sunuyor.

Bölge kültürü izleyiciye nasıl aktarılıyor, Sürmene dizi ile marka olur mu?

Abartmadan, romantize etmeden ama tüm gerçekliğiyle. Kamera diliyle doğanın sertliğini, mimarinin sadeliğini ve insanların gündelik hayatını olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz. Bu samimiyet, izleyiciyle daha güçlü bir bağ kuruyor. Öte yandan Sürmene bu dizi ile marka olur mu sorusuna gelince evet, doğru projelerle bu mümkün. Bir bölgenin marka haline gelmesi için sadece güzelliği değil, anlatacak hikâyeleri de olması gerekir. Sürmene de bu anlamda çok güçlü bir potansiyele sahip.

Bu dizi ile hangi değerler görünür oldu? Yerel Yönetimlerin desteği oluyor mu?

İnsan hikâyeleri, deniz ve dağ ile kurulan ilişki, çalışma kültürü ve dayanışma duygusu. Bunlar genelde arka planda kalır ama dizide daha görünür hale geliyor. Yerel yönetimlerden de çekimler için izin süreçlerinden lojistiğe kadar oldukça yapıcı bir destek aldık. Yerel yönetimlerin yaklaşımı çözüm odaklıydı ve bu da sürecin sağlıklı ilerlemesini sağladı. Hepsine katkı ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz.

Bölgeyi cazip kılan sizce nedir? Maliyet ve lojistik olarak İstanbul’la kıyaslarsanız ne söylersiniz?

Doğal plato niteliği, güçlü görsel çeşitlilik ve karakterli bir atmosfer. Kısa mesafelerde çok farklı mekânlar sunabilmesi büyük avantaj sağlıyor. İstanbul’la kıyasladığımızda maliyet anlamında bazı avantajlar var. Ancak lojistik planlama çok daha hassas yapılmalı. İstanbul’da alışık olduğumuz hız burada yerini daha özenli bir organizasyona bırakıyor. Doğa şartları da bu süreci etkileyen unsurlar arasında.

Karadeniz bu alanda ekonomik açılım yakalayabilir mi?

Evet, doğru stratejiyle kesinlikle yakalayabilir. Karadeniz, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir potansiyel barındırıyor. Doğal dekor anlamında neredeyse sıfır müdahaleyle çok güçlü sahneler yaratılabiliyor. Bu da anlatıyı daha gerçek ve etkileyici kılıyor.

Dizi turizmi sizce nasıl sürdürülebilir olur.

Bölgede dizi turizminin sürdürülebilir olması için kesinlikle yerel yönetim-özel sektör-yapımcı iş birliğinin olmalı. Bu üçlü yapı olmadan kalıcı bir başarıdan söz etmek çok zor. Ayrıca dünyadaki dizi turizmi örneklerine baktığımızda ülkemizin ve bölgenin geleceği çok parlak. Türkiye’miz, hikâye anlatıcılığı ve coğrafi çeşitlilik açısından dünyayla rahatlıkla rekabet edebilir. Karadeniz’de bu tablonun çok güçlü bir parçası. Dahası doğru içerik, doğru pazarlama ve sürdürülebilir üretimle Karadeniz dizilerinin yurt dışına ihracı da mümkün.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Taşacak Bu Deniz bizim için sadece bir dizi değil; bu coğrafyanın hikâyesine saygı duruşu. Eğer izleyiciye bunu hissettirebiliyorsak, asıl başarı da burada başlıyor.

Son olarak milyonların merak ettiği soru. Adil kızı Eleni’yi ne zaman öğrenecek?

İzlemeye devam edelim, görelim