“Taşıdığımız Hikâyeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü” kısa film yarışması sona erdi

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD), medyanın obeziteli bireylere uyguladığı damgalayıcı ve ayrımcı klişe dili değiştirmek amacıyla başlattığı kısa film yarışmasında sona gelindi. Lilly Türkiye'nin koşulsuz desteği ve Fujifilm'in katkılarıyla hayata geçirilen “Taşıdığımız Hikâyeler: Obezitenin Görünmeyen Yüzü” Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması ödül töreni 13 Mayıs 2025 akşamı Hilton İstanbul Bosphorus otelde gerçekleşti.

Araştırmalar, çocuk filmlerinin yüzde 85’inde kilolu karakterlerin olumsuz biçimde temsil edildiğine; romantik anlatılarda ise obeziteli bireylerin çoğu zaman “arzulanamaz” olarak konumlandırıldığına işaret ediyor. Hollywood yapımı filmlerde ana karakterlerin sadece yüzde 2.8’i obeziteli. Oysa gerçek hayatta bu oran yüzde 37...

İşte bu klişe dili kırmak amacıyla başlatılan yarışmaya, 41 kısa film başvurdu. Başkanlığını uluslararası film festivallerinden ödülle dönen ünlü yönetmen Pelin Esmer’in üstlendiği jüri, finalde yarışmaya hak kazanan beş yapımı değerlendirdi. Gecede finale kalan filmler gösterildi. Törene, 33. Avrupa Obezite Kongresi (ECO 2026) vesilesiyle İstanbul'da bulunan Avrupa ülkeleri obezite derneği başkanları ve temsilcileri de onur konuğu olarak katıldı.

TOAD Başkan Yardımcısı Prof Dr. Yazıcı, Prof. Dr. Öztürk, Prof. Dr. Emüler, birincilik ödülünü törene katılamayan kardeşi adına alan Babur; Ryan Dawson ve Sevgi Yurtsever ile… (soldan sağa)

Projeyi hayata geçiren üç akademisyen törende yaptıkları konuşmada obezitenin sinemadaki temsilini ve bu projenin önemini aktardı. Prof. Dr. Deniz Sezgin Emüler (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı) yaptığı konuşmada “Sinema, toplumsal algıyı şekillendiren en güçlü araçlardan biri. Ama uzun yıllardır beyaz perdede ideal beden dışındaki temsiller çoğu zaman önyargılarla kuruluyor. Biz bu projeyle bu anlatıyı sorgulamak istedik” dedi.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı ise medyanın dilinin önemini şu sözlerle açıkladı: “Obezite bireysel bir mesele değil, kronik tekrarlayıcı bir hastalık. Toplumda kilolu bireylere karşı ‘irade eksikliği’ gibi yanlış inanışlar onların sağlık hizmetine ulaşmasını bile zorlaştırabiliyor. Bu nedenle medyanın dili çok önemli.”

Törende söz olan Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon, Sinema Bölüm Başkanı) ise projenin bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Sinemanın çok güçlü bir sanat dalı olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk şöyle devam etti: “Hepimiz bir filmden çıktıktan sonra etkilenmiş, izlediklerimizi sorgulamışızdır. Bu çalışmada da gençler, obezitenin görünmeyen yüzünü farklı açılardan gösterdi. Yarışma, benim için de çok öğretici oldu.”

Gecede birincilik, Medipol Üniversitesi’nden Eylül Babur’un stop-motion tekniğiyle hazırladığı “Mükemmel Ölçü Nedir?” adlı filmin oldu. Ödül törenine uydu bağlantıyla katılan Babur, filmi hazırlarken kendi hayatından ilham aldığını söyledi.

Genç sinemacılara 245 bin TL ödül

Tören sonunda ödülleri, TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yazıcı, Prof. Dr. Emüler, Prof. Dr. Öztürk ile Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Dawson ve Fujifilm yetkilisi Sevgi Yurtsever birlikte verdi. Jüri Başkanı Pelin Esmer önderliğinde yapılan değerlendirme sonucunda ödüller şöyle dağıldı:

Birincilik ödülü:

Mükemmel Ölçü Nedir?

Yönetmen: Eylül Babur

Medipol Üniversitesi

Fujifilm Hediye Çeki: 100.000 TL

İkincilik ödülü:

İkilem

Yönetmen: Ece Bilen

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Fujifilm Hediye Çeki: 75.000 TL

Üçüncülük ödülü:

Lavinya

Yönetmen: Ceren Özkazanç

Ankara Üniversitesi

Fujifilm Hediye Çeki: 50.000 TL

Jüri özel ödülü:

Tokum Ama Yerim

Yönetmen: Bilge Olcay Yılmaz

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Fujifilm Hediye Çeki: 20.000 TL