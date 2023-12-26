Taylor Swift'ten bir rekor daha: Elvis Presley'i tahtından etti

Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı.

Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya yeniden yerleşen Swift, ikonik şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.

Şarkıcı, “1989 (Taylor’s Version) albümüyle müzik listesinin 1. sırasında 67 hafta geçirdi.

Bu da onu, Presley ile birlikte "1. sırada en çok süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçirdi.

Öte yandan, "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) albümü, Bilboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Swift, yine kendi rekorunu kırdı.