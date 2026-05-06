TEKA’yla Sanata Dönüşüm 5. yılında

TEKA Türkiye’nin beş yıldır aralıksız gerçekleştirdiği ve atık malzemelerin genç sanatçıların ellerinde birer sanat eserine dönüşmesine odaklanan Sanata Dönüşüm projesi 5. yılında. İlk olarak TEKA’nın Türkiye’deki 30. yılında 3 genç yönetmenin kısa film çalışmalarıyla başlayan ve daha sonra genç ressamlarla devam eden proje bu yıl, Maya Kırçicek, Fatih Şimşek, Yonca Karaarslan, Eren Kenar, Kerim Tıp, Nida Erdoğan, Kardelen Erken, Daniela Budişteanu, Ezgi Özkılıç, Dilek Laçin’in aralarında bulunduğu 10 genç sanatçıyla sürüyor. Küratörlüğünü Hakan Kürklü’nün yaptığı proje, farklı disiplinlerden sanatçılar ve her yıl değişen malzeme ve temalarla, sanatseverlere estetik bir deneyim vaat ederken, aynı zamanda onları tüketim alışkanlıklarını sorgulamaya davet ediyor.

Eserlerin geliri TEGV çocuklarına

5. yılına giren proje hakkında konuşan Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı “Sanata Dönüşüm projemizin 5.’sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 100 yılı geride bırakan TEKA markası için sürdürülebilirlik yalnızca bir çevre yaklaşımı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir sorumluluk. Bu nedenle, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına karşı farkındalık yaratmanın önemine inanıyoruz. Bu amaçla başlattığımız ve genç sanatçılarımızı desteklemeye de odaklanan Sanata Dönüşüm projemizde desteklediğimiz sanatçı sayısını bu yılla birlikte 43’e çıkardık. Bu sayıyı ileride daha da arttırmak için kararlıyız” dedi. Kuzaltı ayrıca, projenin bu yıl sosyal etkisini arttırmak için yeni paydaşlarının olduğunu da belirtti. Kuzaltı, “Bu sene Sanata Dönüşüm projesinde satın alınan her eser, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarını nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak. Bu nedenle daha farklı bir heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de projenin topluma yarattığı katma değeri arttırmak için yeni çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İlk sergi 9 Mayıs’ta

TEKA Türkiye’nin gerçekleştirdiği ve genç sanatçıların eserlerini daha geniş bir izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan Sanata Dönüşüm projesi bu yıl itibariyle toplam 43 esere imza atmış oldu. Bu yılki koleksiyonun ilk sergisi 9 Mayıs’ta İstanbul GaleriFe’de sanatseverlerle buluşacak. Sergide ziyaretçiler, dönüşüm kavramını farklı perspektiflerden ele alan eserler aracılığıyla hem estetik hem de düşünsel bir deneyim yaşama fırsatı bulacak.