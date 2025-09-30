  1. Ekonomim
Tell Kurdu Höyük kazılarında nadir keşif! 5 insan ayak izi tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’da Tell Kurdu Höyük kazılarında ender bir keşif yaptıklarını duyurdu. MÖ 5200 yılına uzanan tabaklarda beş insan ayak izi bulunduğunu duyuran Bakan Ersoy “Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşıyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde yer alan Tell Kurdu Höyük’te yürütülen kazılarda çok ender rastlanan bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu.

5 insan ayak izi tespit edildi

Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, höyüğün Ubeyd Dönemi ile ilişkili Erken Amik E dönemine (Orta Kalkolitik) tarihlenen ve MÖ 5200 yılına uzanan tabaklarda beş insan ayak izinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

“Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde! Hatay, Reyhanlı Karahüyük’teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. MÖ 5200’e, Ubeyd Dönemi’ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye’nin tarihî mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.”

Nadir rastlanan buluntular arasında yer alıyor 

21 Ağustos 2025 tarihinde 8564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izleri, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi. Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

