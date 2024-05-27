TGC Önceki Başkanı Turgay Olcayto’nun “Aşk Üzerine Yanıtı Olmayan Mektuplar” kitabı çıktı

Kitap, Turgay Olcayto’nun TGC üyesi, İstanbul Radyosu Klasik Müzik prodüktörü eşi Nurhan Olcayto ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tanışmalarıyla başlayan aşklarının tanığı olan mektuplardan oluşuyor.

1964 sonbaharında fakülte bahçesinde tanışıp arkadaş olan çift, sanatın her dalına, klasik batı müziğine, iyi kitaplara, iyi yazarlara tutkun bir hayat sürdürdüler. Hem yurt içinde hem yurt dışında Vosvos’larıyla uzun geziler yapan çiftin mutlulukları ve hüzünlü anları Turgay Olcayto’nun yazdığı 45 mektup okuyucuyla buluşuyor. Turgay Olcayto eşinin hastalığıyla gölgelenen birlikteliklerini şöyle dile getiriyor bir mektubunda: "Seninle birlikteliğimiz 50 yılı buldu. 50 yılda seni hep yanı başımda hissetmek harika bir duygu. Öyle ki, şimdilerde senin belleğine darbe vuran hastalık bile bizi ayıramıyor. Buna dün bir kez daha tanık oldum. Bana baktığında gözlerinin içi gülüyor, sevgiyle tutuyorsun elimi, tıpkı eskisi gibi. Sonsuza kadar seveceğim seni. Hastalığın neyi değiştirir ki. Aşkımsın, karımsın, yoldaşımsın, sevgilimsin.”

Okurken içinizi acıtan, umutla, umutsuzluğun iç içe geçtiği satırlarda, eşine neden mektup yazmaya karar verdiğini şöyle açıklıyor Turgay Olcayto:

“Sevgili Küçüğüm, eskiden böyle seslenirdim sana. Severdin. Ne çok yazışırdık. Konuşamadığımız zamanlarda yazıya başvururduk. Kısa ayrılıklarımızda bile. Küçük notlar yazardık birbirimize. Şimdi de sana yazmak iyi gelecek bana biliyorum. Seninle birlikteliğimi sürekli yaşatıyor olacağım. Yazdıklarımla seni sana anlatacağım.”

Aşk Üzerine Yanıtı Olmayan Mektuplar; dijital çağda rastlayamayacağınız bir aşkın izini sürmek ve mektubun tadını yeniden duyumsamak isteyenlere. Cevapları her birimizin içinde bir yerlerde.

TURGAY OLCAYTO KİMDİR?

İstanbul’da doğdu, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun oldu. Mesleğe 1961 yılında Son Posta Gazetesi‘nde polis-adliye muhabiri olarak başladı. Daha sonra Yeni İstanbul Gazetesi‘nde muhabir ve İstihbarat Şefi olarak çalıştı. 1967’de TRT’ye girdi. Bu kurumda uzun yıllar Muhabir ve Haber Müdür Yardımcısı -TRT 2 Haber Sorumlusu olarak görev yaptı. 1992 yılında TRT Genel Müdürlüğü’nde Yayın Denetleme Kurul Üyeliğine atandı. 1998 Temmuz ayında bu kurumdan kendi isteğiyle emekli oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1994 yılında Nail Güreli’nin başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde sırasıyla 1994-1996 Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-1998 Genel Sayman, 1998-2007 Genel Sekreter, 2007-2010 Başkan Yardımcısı, 2010-2013 Başkan Vekili, 2013-2023 Başkanlık görevlerinde bulundu. 6 Ocak 2024 tarihinde kendi isteğiyle Başkanlık görevinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Basın Kartları Komisyonu’nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni temsil etti. 2013-2015 yılları arasında Basın Kartları Komisyonu‘nda Başkanlık yaptı. Komisyon Başkanlığı’ndan ve üyeliğinden 2015 yılında istifa ederek ayrıldı. Bir dönem Basın İlan Kurumu’nda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. İLAD 2016 Hıfzı Topuz İletişim Onur Ödülünü aldı. Evrensel Gazetesi‘nde “Gerçeğin Gözüyle“ köşesinde yazılarını sürdürüyor. Turgay Olcayto’nun Sahi Siz Hangi Taraftaydınız?, Güneşin Düşmanları, Üzgün Sardunyalar, Hayatın Renkleri ve Çok Bilmişler Korosu olmak üzere 5 kitabı bulunuyor. 23 Aralık 2021’de vefat eden TGC üyesi TRT Klasik Müzik Prodüktörü Nurhan Olcayto ile evliydi. İki çocuğu ve iki torunu var.