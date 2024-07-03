“The Equalizer 3” temmuz ayında Tivibu’da

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında da birbirinden özel ve yeni yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Geniş film arşivine sahip platformun Tivibu Film Klasöründe bu ay, “The Equalizer 3” ve “Gran Turismo” gibi başarılı yapımlar öne çıkıyor. Kirala Satın Al Klasöründe yer alan iddialı yapımlar ise temmuz ayında televizyon keyfi yaşamak isteyen izleyicileri bekliyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında da birbirinden özel filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Platform, Kirala Satın Al Klasöründe; başrollerinde Kingsley Ben-Adir ve Lashana Lynch gibi isimlerin yer aldığı “Bob Marley: One Love” filmini izleyicilerle buluşuyor.

Bob Marley’nin hayatı Kirala Satın Al klasöründe

2024 yılında vizyona giren film, Bob Marley’nin hayat hikâyesini ve müziğini konu ediyor. Hayatı boyunca türlü engellerle karşı karşıya kalan Bob Marley'nin zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsünün anlatıldığı filmde, müziğinin arkasında yatan hikâye de ele alınıyor.

Bir başka öne çıkan içerik 2023 yapımı “We Grown Now” Kirala Satın Al Klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Yönetmen koltuğunda Minhal Baig’in oturduğu film, 1992 yılında Chicago’da yaşayan iki gencin dostluğunu anlatıyor.

Temmuz ayında klasöre eklenen diğer yapım ise “Kya’nın Şarkı Söylediği Yer”. Dram türündeki film, çocukken ailesiz kalmasına rağmen kendi başına büyümeyi başaran genç bir kızın, tanıdığı bir erkek tarafından katil zanlısı olarak gösterilmesini ve sonrasında gelişen olayları ele alıyor.

Dikkat çeken bir yapım: The Equalizer 3

Aksiyondan, maceraya, dramdan, komediye farklı türde birçok filmi izleyicilerle buluşturan Tivibu’nun Film Klasöründe bu ay, 2023 yapımı ve başrollerinde Denzel Washington, Dakota Fanning ve David Denman’ın yer aldığı “The Equalizer 3” filmi dikkat çekiyor. Film, haksızlığa uğradığında adaleti sağlamak için acımasız geçmişinden gelen yeteneklerini kullanmak zorunda kalan eski hükümet ajanı Robert McCall'un maceralarını konu ediyor.

Yine 2023 yılının başarılı yapımlarından olan ve başrollerinde David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Gran Turismo” da Film Klasöründe izleyicileri bekliyor.

Film, profesyonel araba yarışçısı olma hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir gencin hikâyesini ele alıyor.

Hayvan Krallığ da Film Klasöründe

Tivibu Film Klasöründe temmuz ayında öne çıkan bir diğer yapım ise “Hayvan Krallığı”. Film, mutasyon sonucu yaratığa dönüşen karısını oğluyla beraber bulmaya çalışan bir adamın öyküsünü konu ediyor.

Tivibu Film Klasörünün diğer öne çıkan filmleri ise, “Cennet Otoyolu”, “Süper Yetenek 3: Büyük Yarış”, “Işık İmparatorluğu” ve “Bak Nasıl da Kaçıyorlar”.

Morgan Freeman ve Juliette Binoche’un başrolünde olduğu “Cennet Otoyolu”, bir kamyon şoförünün erkek kardeşini hapishane çetesinden kurtarmak için yasa dışı kargo kaçırmasını anlatıyor. Gerilim türü olan filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Anna Gutto yapıyor.

Tivibu Film Klasörünün temmuz ayındaki animasyon filmi ise “Süper Yetenek 3: Büyük Yarış”. Film, katıldığı yarışmada kendisini beklenmedik bir konumda bulan Bodi’nin hikâyesini konu ediyor.

Klasörün bir diğer içeriği ise dram türündeki “Işık İmparatorluğu”. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sam Mendes’in yaptığı film, 1980'lerde İngiltere'nin güney sahilinde geçen bir aşk hikâyesine odaklanıyor. Filmin başrollerinde, Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones gibi isimler yer alıyor.

“Bak Nasıl da Kaçıyorlar”, klasörün gizem, komedi ve suç türündeki öne çıkan filmlerinden. Film, çaresiz bir Hollywood film yapımcısının, popüler bir oyunu filme dönüştürmesini konu ediyor. Filmin başrollerinde Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Ruth Wilson, Reece Shearsmith, Harris Dickinson ve David Oyelowo yer alıyor .