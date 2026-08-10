“The Odyssey” gişede tarih yazdı: Christopher Nolan'ın en yüksek hasılatlı filmi oldu

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Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu “The Odyssey” hafta sonu gişede iki önemli kilometre taşına imza attı.

“The Odyssey” 1,1 milyar dolarlık hasılatla Nolan’ın şimdiye kadarki en yüksek gişe yapan filmi oldu.

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway'in başrolünde olduğu film 1,08 milyar dolar hasılat elde eden 2012 yapımı “The Dark Knight Rises”ı geride bıraktı.

Film ayrıca 289 milyon dolarlık hasılatla Imax tarihinin en yüksek gişe yapan filmi oldu.

2024 yapımı “Deadpool and Wolverine”in 1,3 milyar dolarlık hasılatının ardından tüm zamanların en yüksek gişe yapan ikinci R-rated filmi olarak da kayda geçti.

“The Odyssey” bu rekorlara ek olarak 1,67 milyar dolarlık hasılat elde eden “Spider-Man: Brand New Day”in ardından yılın en çok gişe yapan ikinci filmi konumunda bulunuyor.

“The Odyssey”nin vizyon yolculuğu hala devam ediyor. Film şu ana dek Kuzey Amerika'da 461 milyon dolar, uluslararası pazarlarda 643 milyon dolar hasılat elde ederek dünya genelinde toplam 1,1 milyar dolara ulaştı.

Çin'de 14 Ağustos'ta vizyona girecek

Film, vizyondaki dördüncü hafta sonunda dünya genelinde 110 milyon dolar gibi yüksek bir hasılat elde etti. Bu gelirin 79 milyon doları uluslararası pazarlardan, 31,5 milyon doları Kuzey Amerika'dan geldi.

“The Odyssey”, dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de ise 14 Ağustos'ta vizyona girecek.