Times meydanında ilk kez bir Türk şarkıcının albümü tanıtıldı

Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterildi. Böylelikle ilk kez Türkiye'den bir şarkıcının albümü meydanda tanıtılmış oldu.

Mabel Matiz’in 5. solo albümü 'Fatih', yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, New York'taki Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında ilk kez Türkiye'den bir albüme, Mabel Matiz'in son albümüne yer verdi.