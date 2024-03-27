Titanik filminde Rose'u hayatta tutan kapı 718 bin dolara satıldı

Titanic filmindeki Rose karakterini hayatta tutan tahta kapı, açık arttırmada 718 bin 750 dolara satıldı.

Satış, restoran ve tatil köyü zinciri Planet Hollywood'a ait sahne kostümlerinin açık artırması sırasında yapıldı. Aksesuarın satış ilanı, hayranlar arasında çok fazla tartışmaya neden oldu.

Gişe rekorları kıran filmde, Titanik'in yönetmeni James Cameron, Rose'un tahta kapının üzerinde uzandığı sırada Jack'in donarak öldüğü bu sahne nedeniyle Rose'u "bencil" ve Jack'i "aptal" olarak nitelendiren onlarca e-posta aldığını açıkladı. Ancak Jack'in senaryoya göre ölmesi gerektiğini söyleyerek tartışmaya son noktayı koydu.

Müzayedede yer alan diğer aksesuarlar arasında 525 bin dolara satılan Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı'ndaki kırbaç da vardı.

Toby Maguire tarafından giyilen bir Örümcek Adam kostümü 125 bin dolara satılırken, Jack Nicholson'ın The Shining filminde kullandığı balta da aynı miktara alıcı buldu.

Heritage Auctions, sona eren müzayedede 15 milyon dolar toplandığını ve bunun bir dekor ve kostüm koleksiyonunun en başarılı satışlarından biri olduğunu söyledi.