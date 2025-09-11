Tiyatro Kooperatifi: Tiyatro sanatının sezonu yoktur, bu yaz sahnelerimizi kapatmadık!

Tiyatro Kooperatifi'nin 2025 yaz sezonunda başlattığı ve Haziran, Temmuz ile Ağustos aylarını kapsayan “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyası tamamlandı. Türkiye'de ilk kez özel tiyatroların yaz aylarında da sahnelerini açık tutarak seyirciyle buluşmasını sağlayan bu dayanışma hareketi, yaz boyu tiyatro sahnelerini canlı tuttu.

Tiyatro Kooperatifi ortağı 18 tiyatro, 17 sahnede 28 farklı oyunla toplam 60 temsil verdi

Kampanya kapsamında Tiyatro Kooperatifi ortağı 18 tiyatro, 17 sahnede 28 farklı oyunla toplam 60 temsil verdi; yaklaşık 7.000 seyirciye ulaşıldı. Kooperatifin “1 bilet alana ikinci bilet yüzde 50 indirimli” uygulaması sayesinde, yaz boyunca daha fazla seyircinin tiyatroya erişimini kolaylaştırmak hedeflenirken, kapsayıcılığı artırmak adına “Askıda Bilet” uygulaması ile de öğrenciler ücret ödemeden oyunları seyredebildiler.



Bu yıl ilk kez hayata geçirilen kampanya, tiyatrolar arası dayanışmayı güçlendirirken seyirciye de yaz aylarında tiyatro kültürünü deneyimleme fırsatı sundu.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat, kampanyaya dair şunları söyledi:

“Bu yaz, ilk kez tiyatrolarımız “ölü sezon” olarak görülen yaz aylarında da sahnelerini açık tutarak seyirciyle buluştu. Yaz döneminde başlattığımız bu kampanya, bizim için çok değerli bir başlangıç oldu. Bu süreçte sadece oyunlarımızı sergilemekle kalmayıp; aynı zamanda birlikte üretmenin, dayanışmanın ve umudu diri tutmanın gücünü gösterdik. Yalnızlaşmaya, ticarileşmeye ve sessizliğe karşı bir kampanyaydı. Önümüzdeki yıllarda bu hareketin daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz”, tiyatro sanatının sürdürülebilirliği adına atılmış önemli bir ilk adımdı ve bundan sonra da yeni adımlara ilham olacak.”



