Tiyatrocu baba ile operacı annenin oğlu Ali Hürol kimdir?

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Ali Hürol, Türk tiyatro dünyasının usta oyuncusu, yönetmeni, seslendirme sanatçısı ve Devlet Tiyatroları'nın eski başrejisörlerindendir. Sanatçı, 29 Eylül 2026 tarihinde, uzun süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Tiyatrocu baba ve operacı annenin oğlu

17 Temmuz 1950'de Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Ekmel Hürol, annesi ise opera sanatçısı Meserret Soyak'tır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatro ve Rejisörlük Kariyeri

Profesyonel tiyatro yaşamına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda adım attı.

Öğrencilik yıllarından itibaren Devlet Tiyatroları bünyesinde görev almaya başladı. Kurumda uzun yıllar oyuncu ve başrejisör olarak çalıştı.

Kendi Tiyatrosu: 1980 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak Ankara'da kendi adını taşıyan Ali Hürol Tiyatrosu'nu kurdu. Kendi tiyatrosu ve Etibank Sanat Tiyatrosu adına 30 civarında yetişkin oyunu sahneledi. Çok sayıda çocuk oyununun yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlendi.

Yarım asra yaklaşan sanat hayatı boyunca yüze yakın oyunda rol aldı.

Seslendirme ve Televizyon Yapımları

Uzun yıllar TRT bünyesindeki çeşitli yapımlarda seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak mikrofon arkasında görev yaptı.

Diziler: Ekran önünde de aktif olan usta isim; "Sıla", "Sağır Oda", "Kayıp Prenses" ve "Serseri" gibi dizilerde rol aldı. Özellikle "Aşkına Eşkıya" dizisinde hayat verdiği Cemşit karakteriyle televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazındı