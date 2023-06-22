"Tophane Ambarları İdaresi" kitabı, tarihe ışık tutuyor
Akademisyen Doç. Dr. Şefik Memiş, Tophane Ambarları İdaresinin tarihini anlatan bir kitap hazırladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Şefik Memiş, Tophane Ambarlar İdaresi’nin tarihini konu alan bir kitap hazırladı.
“Tophane Ambarlar İdaresi” adlı kitap İstanbul Ticaret Odası tarafından yayımlandı.
Eser, Tophane antrepolarında tesis edilen Tophane Ambarları İdaresinin tarihine ışık tutuyor.
Doç. Dr. Şefik Memiş tarafından hazırlanan kitapta, kısa süren ancak büyük bir başarı hikayesine dönüşen Tophane Ambarlar İdaresi’nin tarihi ayrıntılarıyla yer alıyor.
İstanbul Ticaret Odası’nın ilk iştiraklerinden olma özelliğini taşıyan tesis, yakın zamanda 100’üncü yılını kutlayacak.