Toy Story 5 vizyona hızlı girdi: Yılın en büyük açılışına imza attı

Disney ve Pixar'ın bir sinema klasiğine dönüşen animasyon serisi Toy Story'nin beşinci filmi gişede rekora imza attı.

Orijinal Toy Story'nin sinemalarda ilk kez gösterime girmesinden 31 yıl sonra vizyona giren Toy Story 5, sevilen oyuncaklara olan izleyici ilgisinin hala devam ettiğini gösteriyor.

Pixar serisinin beşinci filmi, pazar günkü stüdyo tahminlerine göre Kuzey Amerika gişesine 160 milyon dolarlık bilet satışıyla giriş yaptı.

Toy Story 5, serinin rekorunu da tazeledi

Uluslararası gişede ise açılış hafta sonu satışlarında 152 milyon dolar elde etti. Bu şekilde dünya çapında 312 milyon dolarlık bir hasılata ulaşan Toy Story 5, yılın en güçlü açılış hafta sonu performansını sergiledi.

Oksijen'in derlediği habere göre Toy Story 5, serinin rekorunu da yeniledi.

Film, Toy Story 4'ün 120 milyon dolarlık açılış hasılatını aşarken animasyon sineması tarihinde de Incredibles 2'nin ardından en büyük ikinci açılış hafta sonunu gerçekleştirdi.

Toy Story 5'in 2026'yı 1 milyar doların çok üzerinde bir hasılatla kapatması ve yılın en çok kazanan filmlerinden biri olması bekleniyor.

Serinin ilk dört filmi dünya genelinde toplam 3 milyar doların üzerinde gişe geliri elde etmiş; bu yapımlar 11 Oscar adaylığı kazanırken ikisi "En İyi Animasyon Filmi" ve biri "En İyi Özgün Şarkı" olmak üzere toplam üç Oscar ödülünün sahibi olmuştu.