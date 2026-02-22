Toy Story 5’ten ilk fragman yayınlandı

Filmin yönetmen koltuğunda, Pixar’ın altın çağının mimarlarından olan ve Kayıp Balık Nemo ile WALL-E gibi başyapıtlara imza atan Andrew Stanton oturuyor. Stanton'a yardımcı yönetmen olarak Kenna Harris, yapımcı olarak ise Lindsey Collins eşlik ediyor.

Orijinal seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen ve Joan Cusack gibi dev isimlerin yerini koruduğu yapım, nostaljik ruhu modern bir dokunuşla birleştirmeyi hedefliyor.

Toy Story 5, oyuncakların geleneksel dünyasının teknolojiyle girdiği kıyasıya mücadeleyi merkezine alıyor. Bonnie'nin büyüyüp elektronik cihazlara olan ilgisinin artmasıyla, oyuncaklar kendilerini ekranlar karşısında bir varlık savaşı verirken buluyor.

Hikâyenin ana çatışması, Greta Lee tarafından seslendirilen kurbağa formundaki akıllı tablet Lilypad’in çocukların hayal dünyasını ele geçirmesi üzerine kurulu. Ayrıca, fragmanda dikkat çeken "arızalı modda kalan 50 adet Buzz Lightyear figürü" gibi detaylar, aksiyonun dozunun bir hayli yüksek olacağını gösteriyor.

Serinin bu merakla beklenen beşinci halkası, teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisini sorgularken aynı zamanda dostluk ve sadakat temalarını yeniden işleyecek.

Global gişede toplam 3,3 milyar dolar hasılatı aşan bu köklü efsane, 19 Haziran 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşarak beyaz perdeye veda mı edeceği yoksa yeni bir devri mi başlatacağı sorusuna yanıt verecek.