Trabzon film Festivali’nde altın taka ödülleri sahiplerini buldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Trabzon Film Festivali'nin ödül töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in ev sahipliği yaptığı törene, Vali Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Sibel Suiçmez, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “ Trabzon, tarih, kültür ve sanat kimliğiyle kadim bir şehirdir. Bu yönüyle sinema gibi özgün ve kalıcı bir sanat dalına katkı sunmak bizler için bir görev değil, bir sorumluluktur. Genel hizmetler geçicidir ancak sanat ve sanatçının ortaya koyduğu değerler özgündür ve kalıcıdır. Bu nedenle Trabzon’un sanat yönünü güçlendirmeyi özellikle önemsiyoruz” dedi.

Trabzon sanat şehridir

Başkan Genç, “Trabzon sinemayla yeni tanışmış bir şehir değildir. 1900’lü yılların başından itibaren sinema salonları, seyircisi ve sanatçılarıyla güçlü bir sinema kültürüne sahiptir. Belediyemizin arşivlerinde yer alan 1930’lu yıllara ait sinema ve tiyatro düzenlemeleri, bu kültürel birikimin somut göstergesidir. Merhum Erol Günaydın’dan Tanju Gürsu’ya, Ertem Eğilmez’den bugün aramızda bulunan çok kıymetli sanatçılarımıza kadar Trabzon, Türk sinemasına iz bırakan pek çok değer kazandırmıştır. Bu kadim mirası sinema yoluyla geleceğe taşımayı bir vefa ve miras sorumluluğu olarak görüyoruz” diye konuştu.

Altın Taka'nın manevi anlamı var

Başkan Genç, sözlerine şöyle devam etti: “İlkini gerçekleştirdiğimiz Trabzon Film Festivali kapsamında belgesel film ve ulusal kısa film yarışmaları düzenledik. Dereceye giren tüm yönetmenleri gönülden tebrik ediyorum. Festival boyunca 53 film gösterimi, söyleşiler ve etkinliklerle 20 bini aşkın izleyiciye, dijital ortamda ise milyonlarca kişiye ulaşıldı. Altın Taka ödülümüz, 101 yıl önce Karadeniz’den cepheye cephane taşıyan isimsiz kahramanların hatırasına adanmıştır. Ayrıca bölge üniversitelerimizde okuyan gençleri bu sürece dahil ederek teori ile pratiği buluşturmayı çok kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz.”

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Sinema, insanı ve toplumu anlatan evrensel diliyle kültürler arasında köprü kuran güçlü bir sanat dalıdır ve Trabzon’un kültür, sanat ve spor şehri kimliğiyle bu festival birbirini çok güzel tamamlamaktadır. Trabzon Film Festivali, şehrimizin tarihsel derinliği ve sanata verdiği önemin somut bir göstergesi olarak kültür ve sanat hayatımıza önemli katkılar sunmaktadır” diye konuştu.

Trabzon sinema için güçlü bir plato

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, “Bu festivalin Karadeniz’e ve özellikle Trabzon’a çok yakıştığını açıkça ifade etmek isterim. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sanatı ve sanatçıyı merkeze alıyor, Trabzon’un doğası ve kültürüyle sinema için çok güçlü bir plato olduğunu görüyoruz. Bu kıymetli festivali hayata geçiren tüm ekibe, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese bakanlığımız adına teşekkür ediyor, bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğimizi özellikle vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

Festival Direktörü Çağrı Şimşek’te “Festivalimizin ilk yılında bizlere inanan ve destek veren tüm kurumlara, sponsorlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. 53 filmin yaklaşık 20 bin izleyiciyle buluştuğu, dijitalde milyonlara ulaşan bu festival hepimizin ortak emeğinin sonucudur. Farklı şehirlerden katılan üniversiteli gençler sayesinde Trabzon, bölgesel sinema için önemli bir buluşma noktası oldu” dedi.

Trabzon bu festivali sahiplenecektir

Onur Ödülü'ne layık görülen Türk sinemasının duayen isimlerinden Hülya Koçyiğit ise konuşmasında şunları söyledi: “Trabzon Film Festivali’nin ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen, bundan sonra geleneksel hale gelerek güçleneceğine ve yalnızca Trabzon’un değil tüm Karadeniz’in kültür ve sanat hayatında söz sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Biraz geç kalınmış olsa da atılan bu cesur adımın arkasında durulacağına ve tüm Trabzon’un bu festivali sahipleneceğine inanıyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum.”

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından, Trabzon Film Festivali'nde başarılı bulunan yapıtların sahiplerine ödülleri takdim edildi. Öğrenci Kısa Film Yarışması Jüri Ödülü, Çalınan Yük filmine verilirken, Öğrenci Kısa Film Yarışması En İyi Film Ödülü’nün sahibi Gülümse oldu. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda belgesel kategorisinde Erol Günaydın Jüri Özel Ödülü, İyi Ölüm filmine layık görüldü. Aynı yarışmanın deneysel kategorisinde Hayati Hamzaoğlu Jüri Özel Ödülü ise Farklı Bir Yer filmine takdim edildi. Altın Taka Deneysel En İyi Film Ödülü’nü Kim filmi kazandı. Belgesel dalında verilen ödül Pirlerin Düğünü filmine giderken, canlandırma dalında ödül Dudu’nun oldu. Altın Taka Canlandırma Ödülü ise Kusursuz Ölçü Nedir filmine verildi. Kurmaca dalında Mansiyon Ödülü Galaksinin Tezenesi filmine layık görülürken, Tanju Gürsu Jüri Özel Ödülü Ölüm Bizi Ayırana Dek filmine verildi. Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Kurmaca Film Ödülü ise Mümeyyiz filminin oldu. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü Muzaffer filmine, En İyi Film Ödülü de Berona filmine verildi. Törenin sonunda festivalin sponsorlarına da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Selim tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.