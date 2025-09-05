TÜİK: 2024’te müzeleri 61,6 milyon kişi ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre müze sayısı 2024 yılında yüzde 5 artarken müzelerdeki eser sayısı önceki 3 milyon 995 bin 133 oldu. Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2024 yılında yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726 oldu.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, müze sayısı 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 5,0 artarak 636 oldu. Müzelerin 217 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 401 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 147 oldu.

Müzelerdeki toplam eser sayısı 3 milyon 995 bin 133 oldu

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre yüzde 0,9 artarak 3 milyon 370 bin 881 olurken özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 1,7 artarak 291 bin 89, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 22,1 artarak 333 bin 163 oldu.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,8'i arkeolojik materyal, yüzde 6,5'i etnografik materyal, yüzde 3,5'i tablet oldu.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 10,6 arttı

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2024 yılında yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 51,7'si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 18 milyon 995 bin 286 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 30,8 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artarak 19 milyon 774 bin 549 olurken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı yüzde 42,3 artarak 9 milyon 999 bin 370 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575 oldu.

En yüksek müze ziyaretçi sayıları İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de

En yüksek müze ziyaretçi sayıları; 18 milyon 182 bin 745 ile İstanbul, 4 milyon 698 bin 641 ile İzmir ve 4 milyon 451 bin 607 ile Nevşehir illerinde gerçekleşti.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 127 bin 285 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34 bin 258 ile İstanbul olurken, 8 bin 61 ile İzmir ve 5 bin 30 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 26 bin 127 oldu. Sit alanlarının yüzde 97,0'sini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Milli parkların sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 49 oldu, milli park alanı yüzde 0,4 artarak 913 bin 160 oldu. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artarak 268'e yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 12,9 azalarak 94 bin 88 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 32 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 artarak 111 oldu.