Türk-Japon dostluğu dayanışmanın birleştirici gücü oldu

Engelsiz gezi, sanat ve eğlence içeren proje depremzede özel gereksinimli çocuklar için hazırlandı. Projeye turizm camiasından, akademisyenlere, gönüllülerden öğrencilere, kurum kuruluş ve markalara el birliği ile güçlü ve anlamlı bir iyilik ağı oluşturuldu.

Çocuklara hayatları boyunca hatırlayacakları bir deneyim sunmak için Japon Turizm devi HIS Türkiye’nin Engelsiz Turizm markası HIS Limitless’ın organize ettiği ve Grand Mercure Otel, Anemon Otelleri, JW Marriott Otelleri, Bektaşlar Turizm gibi bir çok önemli markanın da dahil olduğu Engel Tanımayan Çocukların engelsiz seyahat deneyimi Ankara gezisiyle başlayıp Japon ve Türklerden oluşan proje ekibinin deprem şehirlerine gitmesi aşamasında turizm camiası özel gereksinimli çocukların hislerini sanatla ifade etmeleri için seferber oldu.

Belgesel çekimi gerçekleştirildi

Bu önemli projeye turizm sektör liderlerinin yanı sıra Ankara, Malatya, Adıyaman, Kahraman Maraş ve Hatay illerinin Valilikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Belediyeleri, TUREB, ANRO, TÜRSAB, İRO, Türk Kızılay’ı da tam destek verdi. Projenin sanat partneri olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin akademisyen ve öğrencileri Ankara’dan Hatay’a kadar çocuklara keyifli anlar yaşatıp belgesel çekimini gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinden özel gereksinimli çocukların belirlenmesi ve projeye dahil edilmesi aşamasında birçok Rehabilitasyon Merkezi, okul, dernek ve STK’da yer aldı.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu (TSMF), Türkiye Görme Engelliler Derneği(TURGED), Çocuk Eğitim Rehabilitasyon ve Yardım Derneği (ÇERED), Ankara Engelliler Meclisi, Mimoza Tüm Erişilebilir Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hatay Otizmliler Derneği, Erdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Dil Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özle Altınözü Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Büyükçekmece Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Suyun Rengi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Hatay Bizim Çocuklar Derneği yöneticileri, çalışanları ve öğretmenleri önemli destekleriyle projeye değer kattılar.

500 çocuğa ulaşıldı

Proje sonunda yaklaşık 500 çocuğa ve onların ailelerine ulaşılmasını ve projenin başarıyla ilerlemesini sağlamak için gönülden destekleriyle Prof. Dr. Süleyman Şahin, Ali Ayvazoğlu, Ömer Barbaros Yiş, Elif Lale Kırcaoğlu, Cengiz Özkarabekir, Ekonomist Dilek Durak, Gencay Uğraş, Kagawa Naoi, Wataru Fujii, Enver Bektaş, Fatih Ünal, Harun Işıkmen, Seda Demirtaş, Hande Öztürk, Oğuz Akçura, Gün Emre İçer, Taha Yaycı, Dr. Hakan Arslan, Halil Emre Özkur, Tursun Kamiyama, Prof. Dr. Selma Karatepe, Dr. Burcu Kurtiş, Dr. Hamdi Aslan, Fuji Nami, Ryoko Tanoue, Shinnosuke Taira, Shuri Endo, Waka Takiguchi, Hüseyin Kimyonoğlu, Ş. Kudret Özbakış, A. Hakan Eğinlioğlu, F. Can Yücel, Betigül Öz, Özlem Kukul, Sultan Görkem, Dr. Sevilay Uçar, Öğr. Gör. Nagehan Tanyeli, Bülent Tekin, Fatih Karadayı, Mehmet Özyiğit, Ceyda Artıç, Esra Özdamar, H. Özgür Özaltun, Naciye Sevil Kırkyaşaroğlu,Tuğçe Durak, gibi değerli isimler yer aldı.

Proje ekibi, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ın özel Çocuklarını memleketlerinde ziyaret ederek, hikayelerini dinlediler ve onlara neşe dolu bir ortam sundular.

Etkinliklerde, çocukların yaratıcılığını ve yeteneklerini desteklemek adına çeşitli faaliyetler düzenlendi. Resim atölyeleri, Japon elişi sanatı Origami, sanat çalışmaları, oyunlar, dans etkinlikleri ile çocuklar kendilerini ifade etme ve eğlenme fırsatı buldular.

Japonların Türkiye’deki Engelsiz Turizm alanında yaptığı çalışmalarından biri olarak 100 Çocuk 100 Eser 1 Belgesel projesini tasarlayan ve Japonların desteği ile projeyi hayata geçiren Serap Demir, çocukların geleceği ve mutluluğu için engelsiz turizm kapsamında bölge için projelere devam edeceklerini belirterek, projeye destek olmak isteyen tüm kurum ve kuruluşları İstanbul Büyük Buluşması'na ortak olmaya davet etti.