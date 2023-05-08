Türk resminin önemli ismi Şevket Dağ’ın eserleri Ankara’da

ANKARA (EKONOMİ) - Türk resminin önemli isimlerinden Şevket Dağ’ın (1875-1944) eserlerinden geniş bir koleksiyon Ankara’da CerModern’de sergileniyor. Humanis’in katkılarıyla “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisi, 5 Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında sergilenecek. Sergide Dağ7ın ünlü tablosu “Ayasofya İçi” de yer alıyor.

Çalışmalarının birçoğunda İstanbul’un camilerini ve tarihi mekânlarını konu alan Dağ, ayrıntılı tasvirleriyle Türk resminin en önemli isimleri arasında bulunuyor. Hem eserleri hem de yetiştirdiği öğrencilerle sanat tarihinin önemli isimlerinden biri olarak anılan, Osman Hamdi Bey’in ilk öğrencilerinden biri olması yanında Türk ressamlarını bir araya getiren Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kuruluşunda yer alan Şevket Dağ’ın Ankara sergisinde toplam 65 tablosu ve resim yaparken kullandığı bazı kişisel eşyaları da sergileniyor.

Sergi kapsamında ayrıca Humanis tarafından 400 sayfalık Türkçe – İngilizce özel bir albüm de yayımlandı. Bu albümde, Sinan Genim, Fahri Özdemir, Evrim Altuğ, Malik Aksel, Cemal Tollu ve Şeref Akdik’in yazıları yanında Şevket Dağ’ın eserleri ve kendisiyle ilgili doküman ve objelerinin görselleri bulunuyor. Albümde 42 farklı koleksiyonerden toplanan eserler yer alıyor.

Sergi açılışı gerçekleştirildi

Şevket Dağ’ın çok sayıda eserinin bir arada sunulmasıyla nedeniyle önem taşıyan “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisinin açılışı 4 Mayıs günü CerModern’deki törenle yapıldı. Ankara’lıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan’ın moderatörlüğünde Humanis CEO’su Yunus Sancak, Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi ve Tiyatro Sanatçısı Tamer Levent konuşma yaptı.

Yunus Sancak, “Bizler de Humanis olarak, sanatın iyileştirici etkisini insan odaklı sağlık felsefemiz ile harmanlayıp, köklerimizi dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ise Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi. Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi ise “Humanis çok değerli Şevket Dağ sergisinin arkasında mütevazı bir şekilde duruyor. Daha güzel yarınlar için çalışan Humanis insan odaklı, inovatif, herkes için sağlık değerleri ile bütünleşerek sürdürdüğü anlamlı yolculuğunda, kurumsal sosyal sorumluluk alanında, “sanatın iyileştirici gücü”nü yüceltmeyi, sanatsal ürünleri de herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor” diye konuştu.