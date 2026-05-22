Türk sineması Avrupa’nın kalbinde: Kırmızı Lale Film Festivali’ne geri sayım başladı

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü alan yapımlardan Avrupa’da ilk kez gösterilecek filmlere kadar birçok önemli eser, 29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında Hollanda’da beyazperdeye taşınacak. Festival, yıllardır Türk sinemasının Avrupa’daki kültürel temsil gücünü artıran en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Türk sineması Avrupa’nın kalbinde buluşuyor

Türk sinemasının Avrupa’daki en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri haline gelen 11. Kırmızı Lale Film Festivali için geri sayım başladı. Festival, 29 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında başta Amsterdam olmak üzere Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen festivalde 8 uzun metraj ve 4 kısa film Avrupalı sinemaseverlerle buluşacak. Hollanda’da baharın en renkli kültür-sanat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen festival, yalnızca film gösterimleriyle değil, aynı zamanda Türk sinemasının uluslararası görünürlüğüne sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor.

Festival; Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü, Adana Altın Koza Film Festivali iş birliğiyle düzenleniyor. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekânda 10’dan fazla film gösterilecek.

11. Kırmızı Lale Film Festivali, Yunus Emre Enstitüsü, Stoppen met Roken Centrum ve De Balie, OBA, Natlab, Cinema The Pulse, Luis Hardloper sinemalarının katkılarıyla gerçekleşiyor.

Avrupa prömiyerleri dikkat çekiyor

Kırmızı Lale Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllü yapımları Avrupa seyircisiyle buluşturacak. Festival programında yer alan birçok film Hollanda’da ve Avrupa’da ilk kez gösterilecek.

Festivalin en dikkat çeken yapımlarından biri ise İlker Çatak’ın yönettiği “Sarı Zarflar” olacak. Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı film, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görülmesinin ardından Avrupa prömiyerini 30 Mayıs’ta Amsterdam’daki De Balie’de gerçekleştirecek.

31 Mayıs Pazar günü ise yine De Balie’de iki önemli yapım sinemaseverlerle buluşacak. Gürcan Keltek imzalı “Yeni Şafak Solarken” ile Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Semih Gülen’in yönettiği “Atlet”, Avrupa’da ilk kez festival kapsamında perdeye taşınacak.

Açılış filmi “Barselo” olacak

Festivalin açılışı 29 Mayıs Cuma günü Amsterdam OBA Merkez Kütüphane’de düzenlenecek törenle yapılacak. Açılış gecesinde Erdem Yener’in yönettiği “Barselo” filmi gösterilecek.

Festival boyunca ayrıca “Gecenin Kıyısı”, “Büyük Kuşatma”, “Algoritma’ya Biat Et”, “Aldığımız Nefes”, ile “Algoriyma’ya Biat Et”, “Yeni Şafak Solarken”, “Atlet”, “Kırmızı Bağ- Azerbaycan”, “Buta-Azerbaycan”, “Başlangıçlar” gibi yapımlar da izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl festival programında ayrıca misafir ülkeler Azerbaycan ve Kırgızistan sinemasından özel yapımlar da yer alacak. Böylece festival, yalnızca Türk sinemasını değil, Türk dünyasının kültürel üretimini de Avrupa sahnesine taşıyacak.

Festival bugüne kadar birçok ünlü ismi ağırladı

Kurulduğu günden bu yana Kırmızı Lale Film Festivali, Türk sinemasının önemli isimlerini Hollanda’da ağırladı. Festivalin önceki yıllardaki konukları arasında Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Demet Akbağ, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak, Ferzan Özpetek, Derviş Zaim, Cengiz Bozkurt, Settar Tanrıöğen, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Tayfun Pirselimoğlu, Mert Fırat, Reis Çelik, Hale Soygazi, Özcan Alper, Erden Kral, Erdal Özyağcılar ve Melisa Sözen gibi sinema dünyasının tanınmış isimleri yer aldı.

Festival, yıllardır hem Türkiye’den yönetmen ve oyuncuları Avrupa’daki seyirciyle buluşturuyor hem de Türk sinemasının uluslararası dolaşımına katkı sunuyor.

Hollanda’nın kültür-sanat takviminde önemli yer edindi

Kırmızı Lale Film Festivali, geçen 11 yıllık süreçte Hollanda’daki kültür-sanat etkinlikleri arasında kendine özel bir yer edinmeyi başardı. Festival; Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun kültürel bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra farklı kültürlerden sinemaseverleri de ortak bir sanat zemininin etrafında buluşturuyor.

Özellikle ödüllü yapımların Avrupa’daki ilk gösterimlerine ev sahipliği yapması, festivali yalnızca diaspora etkinliği olmaktan çıkarıp uluslararası sinema çevrelerinin takip ettiği önemli organizasyonlardan biri haline getiriyor.

Festival programı ve detaylı bilgi için festivalin resmi internet sitesi www.rodetulpfilmfestival.nl sayfasını ziyaret edebilirsiniz.