Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor
Türk Telekom Prime ile sonbaharın en renkli etkinliği İstanbul Coffee Festival, 10. yılında kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor. 3-6 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina’da gerçekleştirilecek festivalde, Türk Telekom Prime Sahnesi’nde Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel en sevilen şarkılarını seslendirecek. Her yıl büyük ilgiyle takip edilen festival, bu yıl Türk Telekom Prime’ın katılımcılara sunduğu özel deneyimlerle yine unutulmaz olacak.
Türk Telekom Prime, bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime, 3-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina’da bu yıl 10. kez düzenlenecek İstanbul Coffee Festival kapsamında; Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel gibi sevilen sanatçı ve grupları Türk Telekom Prime Sahnesi’nde kahveseverlerle buluşturuyor.
Türk Telekom Primelılara özel ayrıcalıklar
Türk Telekom Prime sahne sponsorluğuyla gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festival bu sene de birçok etkinlik ve aktiviteyle katılımcılarını ağırlayacak. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok sürpriz fırsatla festival coşkusu Ataköy Marina’da yaşanacak. Türk Telekom Prime, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine %50 indirimli festival bileti ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Katılımcıları, Türk Telekom Prime Lounge alanında eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.
Türk Telekom Prime Sahnesi İstanbul Coffee Festival Programı şöyle;
3 Ekim, Perşembe
Gripin
4 Ekim, Cuma
Buray
5 Ekim, Cumartesi
Ceza
6 Ekim, Pazar
Levent Yüksel