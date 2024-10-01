  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor
Takip Et

Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor

Türk Telekom Prime ile sonbaharın en renkli etkinliği İstanbul Coffee Festival, 10. yılında kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor. 3-6 Ekim tarihleri arasında Ataköy Marina’da gerçekleştirilecek festivalde, Türk Telekom Prime Sahnesi’nde Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel en sevilen şarkılarını seslendirecek. Her yıl büyük ilgiyle takip edilen festival, bu yıl Türk Telekom Prime’ın katılımcılara sunduğu özel deneyimlerle yine unutulmaz olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor
Takip Et

Türk Telekom Prime, bol GB’lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime, 3-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina’da bu yıl 10. kez düzenlenecek İstanbul Coffee Festival kapsamında; Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel ‎gibi sevilen sanatçı ve grupları Türk Telekom Prime Sahnesi’nde kahveseverlerle buluşturuyor.

Türk Telekom Primelılara özel ayrıcalıklar

Türk Telekom Prime sahne sponsorluğuyla gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festival bu sene de birçok etkinlik ve aktiviteyle katılımcılarını ağırlayacak. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok sürpriz fırsatla festival coşkusu Ataköy Marina’da yaşanacak.  Türk Telekom Prime, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine %50 indirimli festival bileti ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Katılımcıları, Türk Telekom Prime Lounge alanında eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.

Türk Telekom Prime Sahnesi İstanbul Coffee Festival Programı şöyle;

3 Ekim, Perşembe

Gripin

4 Ekim, Cuma

Buray

5 Ekim, Cumartesi

Ceza

6 Ekim, Pazar

Levent Yüksel 

Tarihte bugün: 1 EkimTarihte bugün: 1 EkimYaşam
Bitlis'te bulundu: 500 yıllık su künkleriBitlis'te bulundu: 500 yıllık su künkleriKültür - Sanat

 

 

Kültür-Sanat
Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere büyük destek
Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere büyük destek
New York'ta düzenlenen "Birliğin Sesi" konserinde tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi
New York'ta düzenlenen "Birliğin Sesi" konserinde tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi
Mahkeme "Baby Reindeer" hakkında kararı verdi: Gerçek Fiona Harvey, Netflix'e dava açabilir
Mahkeme "Baby Reindeer" hakkında kararı verdi: Gerçek Fiona Harvey, Netflix'e dava açabilir
Vefa tiyatrosu perdelerini yarın açıyor
Vefa tiyatrosu perdelerini yarın açıyor
25. sezonu Güher-Süher Pekinel’le açıyorlar
25. sezonu Güher-Süher Pekinel’le açıyorlar
Claude Monet'in ‘Nilüferler’ tablosuna rekor fiyat! 30 milyon dolara satıldı
Claude Monet'in ‘Nilüferler’ tablosuna rekor fiyat! 30 milyon dolara satıldı