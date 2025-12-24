Türkiye 2025'te ne okudu? Hepsiburada yılın kitap verilerini açıkladı

Hepsiburada’nın 2025 yılına dair kitap satış verileri, okurların yıl boyunca şekillenen tercihlerini ortaya koydu. Platform üzerinden 15 milyon kitap siparişi verilirken, en yüksek satış hacmi çocuk kitapları kategorisinde gerçekleşti. 325 binden fazla farklı kitabın yer aldığı platformda yapılan alışverişler, Türkiye’deki kitap okuma eğilimlerini gösterdi. Veriler, 2025’te okuma alışkanlıklarının yalnızca çok satanlar etrafında değil; arama ve favorilere ekleme gibi davranışlarla birlikte şekillendiğini gösterdi.

2025’in en çok tercih edilenleri belirlendi

2025 yılı boyunca Hepsiburada'da en fazla ilgi gören kategori çocuk kitapları oldu. Okurların yoğun ilgi gösterdiği bu kategoride ilk sırayı Constanze Von Kitzing’in “Uykusu Gelmeyen Porsuk” adlı kitabı aldı. Listenin devamında ise Çağrı Odabaşı’nın “Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum” adlı eseri ile Saniye Bencik Kangal’ın “Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var” adlı eseri yer aldı.

Yazar bazında değerlendirildiğinde ise yılın en çok satan yazarları arasında birinci sırayı Çağrı Odabaşı aldı. Çağrı Odabaşı’nın “Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum” adlı kitabı yıl boyunca en çok sipariş verilen eseri olurken, onu Zülfü Livaneli, “Bekle Beni” adlı kitabı ve Saniye Bencik Kangal, “Sınır Var Sinir Yok” adlı eseriyle izledi.

Yıl içinde kitap siparişi veren kullanıcılarının cinsiyet dağılımına bakıldığında ise, siparişlerin yüzde 55’ini kadınların, yüzde 45’ini ise erkeklerin verdiği görüldü.

Arama ve favori verileri 2025’in okuma alışkanlıklarını gösterdi

Yıl boyunca Hepsiburada’da kitap alışverişine eşlik eden arama ve favori verileri, okurların ilgi alanlarına dair önemli ipuçları sundu. 2025 genelinde en çok aranan kitap Çağrı Odabaşı’nın “Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım” eseri olurken, en çok aranan yazar Saniye Bencik Kangal oldu.

Favorilere ekleme davranışları incelendiğinde ise Çağrı Odabaşı’nın “Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum” adlı kitabının, 2025 yılında en çok favorilere alınan eser olduğu görüldü.

Yeni çıkan kitaplar okuma tercihlerini şekillendirdi

2025 yılında ilk kez raflara çıkan kitaplar arasında Dan Brown’un “Sırların Sırrı”, Zülfü Livaneli’nin “Bekle Beni” ve Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya’nın “Bir Aile Meselesi” adlı kitapları, kısa süre içerisinde yüksek ilgi görerek öne çıkan yeni eserler arasında kendine yer buldu. Özellikle Dan Brown’un “Sırların Sırrı” kitabı ilk hafta 3.000 adetten fazla sipariş ile büyük bir başarıya imza attı. Veriler, okurların yeni çıkan ve merak uyandıran eserlere de güçlü bir ilgi duyduğunu ortaya koydu.

2025 yılında en çok satan yayınevleri

Çocuk Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Bir Kutu Oyun, Yapı Kredi Yayınları, Beta Kids, Yükselen Zeka, İndigo Çocuk, Domingo Yayınevi

Edebiyat Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Kitap, Timaş Yayınları, Altın Kitaplar, İndigo Kitap, Epsilon Yayınevi, Kronik Kitap, Koridor Yayıncılık

Eğitim Kitapları: Fenomen Yayınları, Ankara Yayıncılık, Hız Yayınları, Tonguç Akademi, Bilgi Sarmal Yayınları, Yediiklim Yayınları, Kr akademi yayınları, Benim Hocam Yayınları, Ata Yayıncılık, Sinan Kuzucu Yayınları

2025 yılına ait türlere göre yapılan kırılımlarda en çok satan kitap kategorileri ve popüler kitapları ise aşağıdaki gibi sıralandı:

En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı

Çocuk:

1. Uykusu Gelmeyen Porsuk - Constanze Von Kitzing

2. Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı Odabaşı

3. Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var - Saniye Bencik Kangal

4. Kayıp Çileğin Sırrı - Masumiyet Karinesi - Ergün Kazanır

5. Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık

Yerli Edebiyat :

1. Bekle Beni - Zülfü Livaneli

2. Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar

3. Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

4. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

5. Annemin Uyurgezer Geceleri - Ayfer Tunç

Yabancı Edebiyat :

1. Sırların Sırrı - Dan Brown

2. Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

3. Algernon’a Çiçekler - Daniel Keyes

4. Mutlu Yaşam Üzerine: Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca

5. Suç ve Ceza - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

Kişisel Gelişim:

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

2. Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları - Beyhan Budak

3. Bir Aile Meselesi - Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya

4. Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu

5. Düşüncenin Gücü - James Allen

Eğitim:

1. ÜçDörtBeş Yayınları - TYT Matematik Soru Bankası

2. Fenomen Yayıncılık - 8. Sınıf LGS Matematik A Soru Bankası

3. Hız Yayınları - 8. Sınıf LGS Türkçe Paragraf Okula Destek Soru Bankası

4. Yediiklim Yayınları - Tüm Adaylar İçin Yedi Adımda Temel Matematik Video Konu Anlatımlı Video Çözümlü Soru Bankası

5. Ankara Yayıncılık - 8.Sınıf Güçlendiren Matematik Nesil Sorularla Soru Bankası