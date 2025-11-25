Türkiye, Elmas Kelebek Ödülleri'nde 3 filmle temsil edilecek

Avrasya Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Elmas Kelebek Ödülleri, 24-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek.

Sinema üretimi, kültürel çeşitlilik ve film endüstrisinin ortak geleceği temaları üzerine kurgulanan bu uluslararası platformda; Türkiye üç filmle yer alacak.

Türkiye, etkinlikte Aydın Bulut'un yönettiği 'Akıldan Kalbe', Tunahan Kurt'un 'Karganın Uykusu' ve Doğuş Algün'ün 'Ölü Mevsim' filmleriyle temsil edilecek.

'Akıldan Kalbe' filminin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal ve başrol oyuncusu Kerem Alışık ile 'Ölü Mevsim'in yapımcısı Burak Kaplan ve yönetmeni Doğuş Algün, film gösterimleri ve programlara katılmak üzere Moskova'da bulunacak.

En yüksek bütçeli organizasyonlardan

Uluslararası sinema alanında dikkat çeken etkinliklerden biri olan Elmas Kelebek Ödülleri, 1 milyon ABD doları tutarındaki En İyi Film ödülü ile Avrasya sinemasının en yüksek bütçeli organizasyonlarından biri konumunda.

Etkinlik kapsamında 26 Kasım'da 'Avrasya Sinema Sanatları Akademisi: Film Endüstrisinin Gelişimine Yeni Bir Bakış' başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Toplantıya; Türkiye'den Süreyya Yaşar Önal ve Burak Kaplan ile birlikte Sinema Genel Müdürü Birol Güven katılacak. Bu buluşma, Avrasya sinemasındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı ve yeni iş birliklerinin değerlendirileceği önemli bir platform niteliği taşıyor.

Türkiye'nin Avrasya Sinema Sanatları Akademisi etkinliğine katılımı; ulusal sinema üretimindeki çeşitliliği uluslararası kamuoyuna duyurmak, film endüstrisinin geleceğine yönelik ortak çalışmalara katkı sunmak ve Türkiye sinemasının küresel görünürlüğünü artırmak açısından büyük önem taşıyor.