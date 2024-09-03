Türkiye güzelinden acı haber! Simla Kantarcıoğlu hayatını kaybetti

1969 Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kantarcıoğlu, dün Büyükçekmece'deki Güzelce Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kasımpaşa-Kulaksız'daki aile mezarlığına defnedildi.

Ünlü ismin vefat haberini kızı Ebru Kantarcıoğlu duyurdu. Ebru Kantarcıoğlu, annesi Simla Kantarcıoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

"İyiye gidiyordu ama vefat etti"

Kızı Ebru Kantarcıoğlu, 79 yaşındaki annesinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili “Kalp yetmezliği vardı. Diz kapaklarında da sorun oluşunca ameliyat oldu. 4-5 yıl önce düşüp kalçasını kırınca vücut iyice yoruldu. En son arkadaşının evinde rahatsızlanmış, acile götürmüşler. 2-3 gün sonra bilinç tamamen gitti. İyiye gidiyordu ama vefat etti.” dedi.