Türkiye imalat sanayinin 5 yılı sektör sektör mercek altına alındı

Türkiye’nin imalat sanayinin izlediği seyir mercek altına alındı. TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin ekonomik yapısı içinde önemli bir paya sahip olan imalat sanayiini ana sektörler bazında inceleyen “Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi (2015-2020 Dönemi)” kitabı yayımlandı. Kitap aynı zamanda bakanlık web sayfası üzerinden de kamuoyuyla buluşacak.

Kitabın Türkiye’nin ekonomi gündeminde yer alan cari işlemler açığının azaltılması, sanayinin yapısal özelliklerinin geliştirilerek yurtiçinde yaratılacak katma değer zincirinin artırılması ve sektörlerin rekabetçiliği gibi konulara ışık tutması ile birlikte bulgularının politika oluşturucu kurumların yanı sıra araştırmacıların ve sektörde faaliyet gösteren ya da sektöre yatırım yapacak firmaların yatırım kararı almalarında da önemli bir karar/destek dokümanı olacağı ümit ediliyor.

Ömür Genç ve Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin editörlüğünde yayımlanan kitap ile ilgili TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Dr. Halil İbrahim Çetin’in de imzası ile duyurulan metinde şunlar denildi: “İmalat sanayiinin GSYH içindeki payı ile ilgili açıklamada 2002 yılına ait veri yüzde 1,6 olarak yanlış yazılmıştır. Doğrusu şu şekilde olacaktır: Türkiye imalat sanayiinin gelişimi incelendiğinde 2002-2021 döneminde GSYH içindeki payının artış gösterdiği dikkati çekmektedir. Nitekim, 2002 yılında %16,9 olan imalat sanayiinin GSYH içindeki payı, 2022 yılında %22,1’e yükselmiştir.”

“Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi (2015-2020 Dönemi)” kitabına ve daha önce Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından yayımlanmış olan “Türkiye İmalat Sanayiinin Analizi (2005-2010 Dönemi, 22 Ana Sektör İtibarıyla)” kitabı ve “Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi ve Sektörel Performans Değerlendirmesi (1997-2006 Dönemi)” kitabına pdf formatında Bakanlığın resmi internet sitesinde bulunan “Plan, Program, Raporlar ve Yayınlar” bölümündeki süresiz yayınlar altında yer alan; https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/suresiz-yayinlar/cr1304011103 adresinden ulaşılabiliyor.