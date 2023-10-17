Türkiye İş Bankası’nın yıl yıl asırlık kültür sanat yolculuğu

EKONOMİ gazetesinin aylık yayını KİTAP kapak haberinde, 100’üncü yaşına giren Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen ardından, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla faaliyete geçirilen Türkiye İş Bankası’nın asırlık kültür sanat yolculuğunu ele alıyor. Bankanın yüzyıla uzanan kültür sanat faaliyetlerini bir kronolojide toplayan KİTAP, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’nin görüşlerine de yer veriyor. Bali, “İş Bankası’nın kuruluş felsefesinin iddiasında kültürel ve sosyal gelişime katkı sunmak da var” diyor. KİTAP’ta ayrıca İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ertuğrul Senem’in söyleşileri de yer alıyor.

KİTAP’ın Eylül sayısından…

Osman Arolat köşesinde şair-yazar Attila İlhan’ın kaleminden çıkan O Sarışın Kurt kitabını ele alıyor. Kitap ile okurunu Cumhuriyet’in ilk yıllarına, önemli olaylarına, siyasi gelişmelerine götürüyor.

Rüştü Bozkurt, Kitapla Adım Adım köşesi için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın bu yılın Haziran ayında, Mehmet Harmancı’nın çevirisiyle ilk baskısını yaptığı Peter Hopkirk imzalı İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun kitabına yönelik yazı hazırlamış.

Handan Sema Ceylan, Ne Okumalı köşesini bu ay, “1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” cümlesiyle başlayan Nutuk’a ayırmış. Ceylan, ne mutlu ki pek çok yayınevi tarafından yeni baskılarının yayımladığını gördüğümüz Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli yazılı mirasının, ‘Hatıratlarla, Karşılaştırmalı Nutuk’ adıyla bin 304 sayfa olarak piyasaya sunulan haline ilişkin bir yazı kaleme alıyor. Eserin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin çalışması olduğunu belirtelim.

Mustafa Kemal Çolak, köşesinde Kayseri’nin Talas İlçesi’nde yürütülen ‘100 Apartmana 100 Kütüphane’ projesinden söz ediyor. Yanı sıra Türkiye İş Bankası tarafından düzenlenen ‘Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış’ başlıklı konferans ile TÜSİAD’ın Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı etkinliğinden kesitler sunuyor.

Faruk Şüyün, yakın zamanda kaybettiğimiz değerlerimize ilişkin yazıyor. Ardından köşesinde, bir Cumhuriyet çocuğu olarak tarif ettiği meslek büyüğümüz Hıfzı Topuz ile araştırmacı yazar Ersin Alok’u anarken, Portreler’de yazar Firüzan ile ilgili yazı kaleme alıyor.

Akademisyen, hekim, karikatürist ve EKONOMİ gazetemizin dönemsel yazarlarından Prof. Dr. Halis Dokgöz, son kitabı ‘Siber Suçlar’ ile KİTAP’ta yer alıyor. Türkiye’nin alanında ilk çalışması ‘Siber Suçlar’, tıp, psikoloji, kriminoloji, hukuk, etik, siber güvenlik gibi uzmanlık sahalarında hizmet üreten 37 bilim insanının yazılarından oluşuyor.