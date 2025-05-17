Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. yılı Manisa'da başladı

Manisa'daki açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak, "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Bu ilk adım, ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanatın bütün dallarının halkımızla kucaklaştığı bir marka değer yarattık"

Festivalin temel amacının Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, desteklemek ve geniş kitlelerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"2021’de İstanbul Beyoğlu’nda, Galataport’tan, yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan bir güzergahta Türkiye Kültür Yolu Festivalini başlatmıştık. O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu’nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik. Halkımızı hem kendi kültür ve tarih mirasıyla hem de sanatın hemen her dalında ulusal ve uluslararası eserlerle buluşturma vaadinde bulunmuştuk. Verdiğimiz sözün üzerinden 5 yıl geçti. Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali, beşinci yılında 7 bölge 20 şehir gibi muazzam bir yaygınlığa ulaştı"

Kültür-sanat elitizmine ve sosyal sınıflandırmaya asla müsaade etmeden her yaşa, her kesime, her tür ilgi ve beğeniye hitap eden; olması gerektiği gibi tarihin, kültürün ve sanatın bütün halkımızla kucaklaştığı bir marka değer yarattık. Bu yolda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, sanatçılarımıza ve festivaline sahip çıkan aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, beşinci yılında 7 bölge 20 şehir gibi muazzam bir yaygınlığa ulaşmış, 8 ay süren bir kültür-sanat mevsimine dönüşmüştür. Mardin, Malatya ve Kayseri ile birlikte Manisa’da bu yıl festival şehirlerimiz arasına katılmış; bu toprakların medeniyet mirası da diğer şehirlerimiz gibi markamıza eşsiz bir değer katmıştır. Biz de Manisa’mızı kültür ve sanatla bezeyerek bunun karşılığını vereceğiz. Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız.

"Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız"

Konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölye ve çalıştaylar olacak. Sahneden perdeye, gelenekselden dijitale sanatın bütün zenginliğini burada görecek; eğlenerek, öğrenerek, yaparak deneyimleyeceksiniz. Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız.

Bu denli kapsamlı bir etkinlik silsilesinin tamamını elbette buradan veremeyiz. Yine de bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim.

Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen festivalimizde sahne alacaklar.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları sanatçılarımız, müzikallerden çocuk oyunlarına uzanan bir çeşitlilikte Manisalı sanatseverler için perde açacaklar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Konseri coşkusu da bu kapsamda festivalimizde yer alacak.

Diğer yandan; Seyyah Anadolu Medeniyetleri, Köklere Yolculuk, Lidya'nın İzleri, Yaşayan Miras Ahşap İşleri gibi farklı tema, içerik ve sanat dallarını buluşturan zengin bir sergi programı da sanatseverleri bekliyor.

Heykel, resim, ebru, çini gibi farklı alanlarda sanat atölyeleri ve workshoplar düzenliyoruz. Sanatın üretim sürecini deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızı buralarda ağırlayacağız. Ailelerimizden özellikle çocuklarını bu etkinliklere getirmelerini rica ediyorum. Sanatla erken yaşta buluşmalarını, yaparak öğrenmelerini çok değerli ve önemli buluyorum.

Öğrenmekten bahsetmişken, çok farklı ilgi alanlarına hitap edecek söyleşi, konferans ve çalıştaylarımız da festivalimize değer katmaya devam ediyor. Arkeolojiden edebiyata kadar farklı konularda ilgisi, merakı, soracak soruları olan vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Ve elbette gastronomi etkinliklerimiz var. Belirlediğimiz 11 Lezzet Durağı ile yöre lezzetleri festivalimize tat katacak.

İnanıyorum ki Manisalılar bu 9 gün sonunda çok değerli anılar biriktirmiş olacaklar. Ayrıca festivalimiz Manisa’nın sosyal hayatı kadar ekonomisi ve turizmi için ciddi bir kazanım olacak.

2021 yılında Beyoğlu’nda; 80 farklı mekânda, 2000’den fazla sanatçımızın katılımıyla 380’nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan bu eşsiz şölende ise binden fazla mekânda düzenleyeceğimiz 6800’den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçımızı halkımızla buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi daima somut hizmet ve eserlerle, hedef ve amaçlarımızı rekor üzerine rekor kıran rakamlarla taçlandırdık. İşte beş yıllık süreç, işte rakamlar. Çok şükür yine sözlerimizin arkasında durduk, yine hizmet ve eser çıtasını yukarıya taşıdık. Yolumuza her alanda daha iyisi, daha fazlası için devam edeceğiz.

"Yeni Manisa Müzemizin açılışını da festivalimiz vesilesiyle bugün yapıyoruz"

Birlikteliğimize ev sahipliği yapan Yeni Manisa Müzemizin açılışını da festivalimiz vesilesiyle bugün yapıyoruz. Hepinizin malumudur ki Anadolu’nun medeniyet mirası dünyada bir örneğini, bir dengini daha bulamayacağımız kadar zengin. Manisa, söz konusu bu medeniyetler sofrasından heybesini alabildiğine doldurmuş bir şehir. Biz inşallah bu eserle; o kadim heybenin muhafaza ettiği zenginliği, şehrimizin eşsiz tarih ve kültürünü hem insanımızın hem yabancı misafirlerimizin detaylarıyla öğrenmesini, tanımasını ve anlamasını sağlayacağız.

Manisa’ya yakışır bir eser olarak inşa ettiğimiz bu çağdaş kompleks 8245 metrekare kapalı alana sahip ve yaklaşık 2400 metrekarelik bir sergileme bölümü içeriyor. Ayrıca çocuk atölyelerinden geçici sergi salonları ve çok amaçlı salonlara kadar pek çok farklı donatıya da sahip. Her zaman söylediğimiz gibi müzeler bakıp geçilecek bir yapı, bir kurum değildir. Özellikle zaman ayrılması gereken, kültürü ve tarihi görerek, deneyimleyerek, etkileşim ve iletişim içerisinde öğrenebileceğimiz bir yaşam alanıdır.

Yeni Manisa Müzesi de interaktif sunum teknikleriyle tasarlanmış olup, ziyaretçilerin hem izleyen hem de deneyimleyen bireyler olmalarını amaçlamıştır. Bu çağdaş yaklaşım dahilinde kullanılan ve tematik sergilemeleri destekleyen filmler, dijital uygulamalar, bilgi panoları ve canlandırmalar ilgiyi artırmakta, merakı beslemekte; müzemize değer, öğrenme çabasına keyif ve kolaylık katmaktadır.

Şu anda müzemizde 1700’den fazla eseri sergilemekteyiz. Pişmiş toprak, cam ve kemikten taş, bronz ve altın eserlere uzanan bir çeşitlilik ve zenginlik teşhirde yerini almış durumda.

Ben hem Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin hem de Yeni Manisa Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bugün Manisa İl Halk Kütüphanemizin açılışını da gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı festivalimize, müzelerimize ve kütüphanelerimize davet ediyorum. Her şey sizler için yapılıyor. Eğlenerek, öğrenerek, deneyimleyerek keyifli zaman geçirmek için sizleri bekliyoruz.

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum"

Sözlerimi noktalarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Festival kapsamında Manisa'da 520 etkinlik düzenlenecek

Festival kapsamında Manisa'da 33 farklı noktada, 520 etkinlik gerçekleştirilecek. Programda konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve çalıştaylar yer alacak. Geleneksel sanatlardan dijital uygulamalara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan bu etkinlikler, katılımcılara sanatla iç içe bir deneyim sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tüm Manisalıları ve sanatseverleri festivalin aktif bir parçası olmaya davet ederek, "Bu festivali izleyen değil, deneyimleyen ve birlikte üreten bir kitleyle daha anlamlı hale getireceğiz" dedi.