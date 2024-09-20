Türkiye Tasarım Vakfı, Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye’yi temsil etti

Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), 14-22 Eylül 2024 tarihleri her yıl dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Londra Tasarım Festivali’nde Türkiye’nin tasarım gücünü temsil etti. Türkiye Tasarım Vakfı, Victoria & Albert Müzesi'nde düzenlenen Global Design Forum’un partneri oldu.

Global Design Forum, 60'tan fazla uluslararası konuşmacının katılımıyla küresel tasarım ve yaratıcı toplulukların buluşma noktası oldu. Türkiye Tasarım Vakfı'nın partneri olduğu Global Design Forum'un bu yıl öne çıkan temaları arasında "Sorumlu Tasarım", "Sağlıklı Şehir", "Dirençlilik ve Onarım" ve "İnsan Ötesi" yer aldı.

Forumda, "Dirençlilik ve Onarım" başlığı altında "Dirençlilik ve Onarım: Çatışma ve Afetlere Verilen Tepkiler, "Topluluk Dirençliliği: Bir Topluluğun İnşası", "Dirençlilik ve Onarım: Hayatta Kalmak İçin Uyum" ve Afet Sonrası Kimliği Korumak: Antakya'nın Yeniden Canlandırılması" konulu paneller düzenlendi.

Türkiye Tasarım Vakfı'nın "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi kapsamında Antakya’nın yeniden canlandırılmasına dair gerçekleştirdiği çalışmalar, "Afet Sonrası Kimliği Korumak: Antakya'nın Yeniden Canlandırılması" ve “Dayanıklılık Ve Onarım: Sorunlara Ve Afetlere Karşı Verilen Tepkiler panelinde paylaşıldı.

Afet sonrası dayanıklılık ve onarım

19 Eylül’de düzenlenen ilk panelde, Türkiye Tasarım Vakfı’nın Kurucusu ve Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Dayanıklılık Ve Onarım: Sorunlara Ve Afetlere Karşı Verilen Tepkiler” başlıklı bir sunumda katılımcılarla buluştu. Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci ise “Afet Sonrası Kimliği Korumak: Antakya'nın Yeniden Canlandırılması” başlıklı panelde "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesini anlattı.

6 Şubat depremleri sonrasında Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak kentin yeniden canlandırılmasını kapsayan "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi Londra'dan tüm dünya ile buluştu. TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, Antakya’nın yeniden canlandırılmasının sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli olduğuna dikkat çekti. Demirci, "Dünya birçok farklı kriz içinde. İklim, depremler, orman yangınları, savaşlar yaşıyoruz. Şehirler, nüfusumuzun ve insanlığımızın merkezidir. Kentler sadece binalar ve sokaklardan ibaret değildir. Şehirler, kentler birbirimize olan güvenimizin bir sembolüdür. Tasarım, insanlara iyileştirici bir etki sunar" diye konuştu.

Demirci ayrıca, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesinin gelecekte benzer afetler karşısında bir model teşkil ettiğini ve bu projeyle dünyaya bunun mümkün olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirterek, “Dünyaya bunun mümkün olduğunu anlatmak istiyoruz.” dedi.