Türkiye, toprak altı ve sualtı arkeoloji kazılarında dünyada ilk sırada yer alıyor

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin yıllık 800 arkeolojik kazı çalışması ile bu alanda dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi. Ersoy, “Sualtı arkeolojisinde de dünyada lider konuma geldik. 2025 yılı itibariyle 4 Cumhurbaşkanı kararlı kazı, 3 müze başkanlığında yürütülen kazı ve 3 ayrı sualtı araştırmasıyla bu alandaki çalışmaları sistematik ve sürekli hâle getirdiğimizi söylemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

EKONOMİ gazetesine özel açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılında kazı, araştırma ve arazi çalışmalarına 37 milyona yakın bütçe ayrıldığını ve faaliyet sayısının ise 586 olarak gerçekleştiğini dile getirerek, “Bugün ise geldiğimiz nokta, bu alandaki istikrarlı yükselişin net bir kanıtıdır. Bütçe rakamlarında artık milyar liralardan söz ederken yürüttüğümüz faaliyet sayısı 780’e yükselmiştir. Bu artış, ülkemizin arkeoloji alanında dünyanın en kapsamlı ve en iddialı programlarından birini yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Turizm potansiyeline büyük destek sağlıyor

Ülkemiz insanlık tarihinin en zengin ve en katmanlı kültürel mirasına sahip coğrafyasında yer aldığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı: “Anadolu’nun her bir karışı, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşımış; bizlere, geçmişi anlamak ve geleceği şekillendirmek için eşsiz bir miras bırakmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yürüttüğümüz arkeolojik kazılar, yalnızca toprak altındaki eserleri gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel kimliğimizi güçlendiriyor, bilim dünyasına yeni kapılar açıyor ve ülkemizin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta 5. yıl dönümünü geride bıraktığımız Taş Tepeler Projesi, insanlık tarihi açısından tahminlerimizin de ötesinde bir ufka kapı araladı. Bu benzersiz coğrafya; insanlığın inanç, ritüel, toplumsal örgütlenme ve kültürel üretim konularında zannettiğimizden çok daha ileri bir bilinç düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Bu zengin kültürel mirasın gün ışığına çıkarılması bizim en büyük önceliğimiz. Son yıllarda kazı ve araştırma çalışmalarını hem nicelik hem nitelik olarak artırdık. Dünyanın en geniş kapsamlı arkeoloji programlarından birini yürütüyoruz”.

■ Gece müzeciliği gelecek yıl yeni mekanlarla büyüyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu görüşleri paylaştı: “Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi. Bu uygulamamız tarihi bir başarıya ulaştı. 1 Haziran 2025 – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında toplam 554.516 ziyaretçi ağırlanmıştır. Hatta uygulama o kadar talep gördü ki, Efes, Side ve Galata Kulesi’nde gece müzeciliği uygulamamızı kasım ayına kadar uzattık. Söz konusu uygulamanın ülkemizde daha etkin bir şekilde sunulabilmesi amacıyla gerekli altyapı çalışmaları devam etmekte olup, 2026 yaz sezonuna kadar uygulamaya yeni bağlı birimlerin eklenmesi hedeflenmektedir”.

■ Geleceğe Miras Projesi’ne 6 milyar TL kaynak ayrıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Ekim 2023’te Efes Antik Kenti’nde büyük ölçekli arkeoloji hamlesi başlatıldı. Yürüttükleri faaliyetlerin kısa sürede ülke genelinde etkisini gösterdiğini kaydeden Bakan Ersoy, “Bizler de hemen bu projenin kapsamını hızla genişlettik. Bu proje, yalnızca bir kazı çalışması değil; Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığının en güçlü simgelerinden biridir. 2024 yılına geldiğimizde çalışmalarımız 58 ilde 224 kazı alanına ulaşmış; 2025 yılında ise bu sayı 65 ilde 255 kazıya yükselmiştir. Bu genişleme, arkeolojik çalışmaların ülkemizin dört bir yanında ne kadar güçlü bir şekilde sürdüğünün açık bir göstergesidir” dedi. 2023 yılında başlanan Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı, proje ve uygulama çalışmalarına toplam 6 milyar lira ödenek ayrıldı. Bakan Ersoy, “Bu güçlü yatırım, hem bilimsel araştırmaların derinleşmesine hem de kültürel mirasımızın modern yöntemlerle korunarak geleceğe aktarılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalar, Türkiye'nin arkeoloji alanında dünyaya örnek olan vizyonunun somut bir yansımasıdır” dedi.