  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Türkiye ve Hollanda arasında arşiv işbirliği protokolü imzalandı
Takip Et

Türkiye ve Hollanda arasında arşiv işbirliği protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ile Hollanda Ulusal Arşivleri arasında işbirliği protokolü, Lahey’de düzenlenen törenle imzalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye ve Hollanda arasında arşiv işbirliği protokolü imzalandı
Takip Et

Hollanda Devlet Arşivleri'nde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ve Hollanda Ulusal Arşivleri Başkanı Afelonne Doek, işbirliği protokolüne imza attı.

Törende konuşan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 5 asırlık geçmişine değinerek, arşivlerde bulunan önemli belgelerin ve kaynakların, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin zenginliğini yansıttığına dikkati çekti.

Protokol vesilesiyle düzenlenen konferansta, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Alaeddin Tekin, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihsel boyutunu ele alırken, Leiden Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Rosanne Baars, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinde kadınların konumu hakkında sunum gerçekleştirdi.

Törene, dün Amsterdam'da düzenlenen belge takdim törenine de katılan Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin tarihi mirasçısı Testa ailesinin üyeleri de iştirak etti.

İmzalanan protokol kapsamında, 1815 yılında Gaspar Testa'nın Hollanda'nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun üçüncü orijinal nüshası Hollanda Arşivlerine hediye edildi.

Blackstone, Jersey Mikes'ın çoğunluk hissesini satın alıyorBlackstone, Jersey Mikes'ın çoğunluk hissesini satın alıyorŞirket Haberleri

 

Trump, Ticaret Bakanlığına milyarder iş insanı Howard Lutnick'i aday gösterdiTrump, Ticaret Bakanlığına milyarder iş insanı Howard Lutnick'i aday gösterdiDünya

 

Kültür-Sanat
Türk Telekom'dan AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi
Türk Telekom'dan AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi
Stüdyo STEAM’da bilim, mühendislik ve yapay zeka sanatla birleşiyor
Stüdyo STEAM’da bilim, mühendislik ve yapay zeka sanatla birleşiyor
KİTAP dergisi '2023’ün En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu
KİTAP dergisi '2023’ün En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu
Anlaşma imzalandı: Türkiye'de Çin edebiyatı editöryel ofisi kurulacak
Anlaşma imzalandı: Türkiye'de Çin edebiyatı editöryel ofisi kurulacak
Sivas, görkemli yapıları ve keşfedilmeyi bekleyen lezzetleriyle gezginlerin yeni gözdesi
Sivas, görkemli yapıları ve keşfedilmeyi bekleyen lezzetleriyle gezginlerin yeni gözdesi
Özbekistan’da ‘iletişim ve sanat‘ buluşması
Özbekistan’da ‘iletişim ve sanat‘ buluşması