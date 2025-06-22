Türkiye'de bir ilk: Samsun Kültür Yolu Festivali’nde sahnede yağmur yağdırıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali, Türkiye sahne sanatlarında bir ilki temsil eden çok özel bir yapımla açıldı.

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde prömiyeri gerçekleştirilen Broadway'in ölümsüz müzikali "Singin' in the Rain (Yağmurda Şarkı Söylüyorum)", Türkiye'de ilk kez Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Gösteri yalnızca içeriğiyle değil, sahne üzerindeki teknik uygulamalarıyla da dikkat çekti. Yaklaşık 160 kişinin görev aldığı müzikal sırasında sahnede yağmurun yağdırılması, sahne sanatları adına Türkiye'de bir ilk olarak kayda geçti.

63 prömiyer 147 turne

2009 yılında kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), geçen 15 yıl içinde hem yurt içi hem de yurt dışında sergilediği başarılarla dikkat çekti.

Kuruluşundan bu yana 63 prömiyere imza atan SAMDOB, 33 ilde gerçekleştirdiği 147 turne temsiliyle sanatseverlerle buluştu.

Fransa, İtalya, Japonya, Gürcistan, Cezayir, Tayland ve Kıbrıs gibi ülkelerde Türkiye'yi başarıyla temsil eden topluluk, uluslararası alanda da önemli bir profil çizdi.