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Türkiye’deki antik kent UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne katıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Türkiye’deki antik kent UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı!
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UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Türkiye’den bir antik kent daha eklendi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklendiğini duyurdu.

Listeye giren 22'inci kültürel hazinemiz oldu

Bakan Ersoy’un paylaşımı şu şekilde:

“UNESCO Dünya Miras Listesi’ne bir değerimiz daha eklendi! Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu.

"Sardes Antik Kenti artık dünya sahnesinde"

Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu yer olan bu eşsiz coğrafya artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındı.

20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15 - 20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7500 hektarlık dev nekropol alanıyla Lidya uygarlığının eşsiz temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde.

"Gece müzeciliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor"

Bu başarıda emeği geçen Sardes Kazı Başkanlığı başta olmak üzere tüm bilim insanlarımıza ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanlığı çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Türkiye’nin kültürel hazineleri, TürkiyeYüzyılı’nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti’nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum!”

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