Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarının sayısı 22'ye ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, Manisa'nın doğusunda bulunan "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi sayısı 22'ye ulaştı

Açıklamada, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesinin 47. Oturumu'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiği, bu kayıtla Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanlarının sayısının 22'ye ulaştığı belirtildi.

Kategoride en yüksek oyu aldı

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye 2023'te aday olduğu kategoride en yüksek oyu alarak, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine 2023-2027 dönemi için seçildi.

Sardes Antik Kenti

Sardes, Milattan Önce (MÖ) 8-6. yüzyıllarda Lidya Krallığı'nın başkentliğini yapmış, bölgedeki ilk Demir Çağı devleti olarak önemli bir güç merkezi haline gelmişti. Lidyalılar, madeni parayı icat etmeleri, büyük zenginlikleri ve özgün sosyokültürel yapılarıyla biliniyor.

Sardes, akropolis, surla çevrili şehir merkezi ve sur dışındaki yerleşimler ile tümülüs tarzı mezar alanları olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Kentin üst kesiminde devasa surlar ve teraslama sistemi, alt kesiminde ise kerpiç evler, kayaya oyulmuş mezarlar ve altın rafinerisi bulunuyor.

Kent, yaklaşık 3 bin yıl boyunca kesintisiz olarak yerleşime açık kalmıştı.

Bin Tepe Lidya Tümülüsleri

Sardes'in kuzeyinde yer alan Bin Tepe nekropolünde, 119 tümülüs, 75 kilometrekarelik geniş bir alana yayılıyor.

Tümülüslerin yapımına MÖ 7. yüzyılda başlanmış olup Alyattes Tümülüsü gibi örnekler, dünyanın en büyük anıtsal mezarları arasında yer alıyor.

Lidya sonrası dönemde Persler de bu mezarları kullanmaya devam ederken, tümülüs geleneği MÖ 4. yüzyıla kadar sürmüştü.