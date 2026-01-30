Türkiye’nin Yeniden İnşası kitabı yayınlandı

Mehmet KAYA

ANKARA – EKONOMİ Gazetesi yazarı, Türkiye’nin en saygın iktisatçılarından Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ın anısına ithaf edilen Türkiye’nin Yeniden İnşası, Alternatif Politikalar kitabı yayınlandı. Ekim 2025’te hayatını kaybeden Ömer Faruk Çolak’ın, hazırlıklarını devam ettirdiği günlerde hayatını kaybettiği kitap, Türkiye’nin saygın iktisatçılarının katkısıyla tamamlandı ve Efil Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, Türkiye’nin bozulan ekonomik ve sosyal ortamının yeniden yapılandırılmasına odaklanıyor.

Kitapta, 21. yüzyılın ilk çeyreğine gelinen aşamada, Türkiye’nin siyasal ve iktisadi yapılanmasına yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı ancak bu eleştirel yaklaşımın politik bir çerçevesinin olmadığı, bu nedenle sorunlara yönelik hangi politikaların uygulanması, kurumsal yapılanmanın nasıl yapılması gerektiği tartışılıyor.

Kitaba yönelik Efil Yayınevinden verilen bilgide, “Türkiye’nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar, bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve politik bir çerçeve çizmek amacıyla yazıldı. Bu proje, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından tasarlanmış; ilk olarak 2024 yılında katkı veren akademisyen ve araştırmacılarla tartışılmaya başlanmıştır. Yazarlarla yapılan geniş çaplı toplantılar sonucunda, çalışmanın kapsamı kararlaştırılmış; kitaplaştırılması uygun bulunmuştur. Kitabın editörü, aynı zamanda Efil Yayınevi, İktisat ve Toplum Dergisi ve Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin kurucusu Sayın Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ın 14 Ekim 2025 tarihinde vefatı nedeniyle, katkı veren akademisyen ve araştırmacılarla kitabın ProfDr. Ömer Faruk Çolak’a armağan edilmesi kararlaştırılmıştır.” denildi.

İki ciltten oluşan kitap anılan çerçevede 42 akademisyen ve araştırmacının katkısıyla, 35 bölüm, 4 kısımdan oluşuyor. Türkiye’ye dair alternatif politikaların geliştirildiği ve önerildiği kitap ekonomik ve sosyal alana yönelik bir model de öneriyor.

Kitabın birinci kısmında, Türkiye ekonomisinin genel çerçevesi değerlendiriliyor ve bir model oluşturulmasına odaklanılıyor. Bu kapsamda, büyüme ve gelir dağılımı, işgücü ve özellikle kadın işgücü sorunları irdeleniyor ve çözümler sunuluyor.

İkinci kısımda makro politikalar odağa alınırken, maliye, sermaye hareketleri, cari açık ve dış ticaret, kalkınma, üretim yapısı, tarımsal üretim, pazarlama, tüketim politikaları çok boyutlu olarak ele alınıyor. Bilim, teknoloji, yenilik politikaları, AB ile ilişkiler değerlendiriliyor.

Üçüncü kısım da bankacılık, enerji, kent ve ulaştırma, sağlık, savunma sanayii başta olmak üzere sektörel durum irdeleniyor ve çözüm önerileri sunuluyor.

Son kısımda ise siyasi ve sosyal sorunlar odağa alınarak, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti perspektifinden sorunlar belirleniyor, sosyal güvenlik, fon uygulamaları, eğitim, çocuklar, demografik sorunlar gibi önemli konular gündeme taşınıp çözümler sunuluyor.