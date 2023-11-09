Uğur Yücel'den 'Eşkıya' itirafı: İlk kez ağladım

Bu yıl "Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et" temasıyla 11'incisi gerçekleşen Brand Week Istanbul’un ilk gününde etkinliğin onur konuğu olan Uğur Yücel dinleyicilerle bulundu. "Yıkmak ve Yeniden Yaratmak Arasında Sanatçı" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Yekta Kopan üstlendi.

"Eşkıya"yı oyunculuğu bırakma sebebi olarak gördüğünü anlatan Uğur Yücel, eski filmlerini izlemediğini fakat tesadüfen açık havada denk geldiği "Eşkıya" filmini izlediğinde ilk defa ağladığını söyledi. Yücel, filmde kendi oyunculuğunu beğenmediğini ve o dönem oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Yavuz Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği 'Eşkıya' filmi 1996'da vizyona girmişti. 'Eşkıya', 1996-1997 sezonunda 2 milyon 571 bin 474 kişi tarafından izlendi.