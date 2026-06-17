Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal yarışmalara başvuru tarihleri açıklandı

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Ulusal yarışma kategorilerine başvuru tarihleri açıklandı. Bu sene 63.’sü gerçekleştirilecek festivalde; Ulusal Yarışmalar’a, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 22 Ağustos 2025’ten sonra tamamlanmış ve 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurulabilecek.

Festivalin Ulusal Yarışmaları’na başvurular, Altın Portakal’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru linkleri, web sitesinde 29 Haziran 2026, Pazartesi günü erişime açılacak. Yarışmalara başvurmak isteyenler için son tarih ise 31 Ağustos 2026, Pazartesi günü saat 23.59 olarak belirlendi.

Altın Portakal’da hazırlıklar başladı

Sinemanın gelişimine uzun yıllardır büyük katkılar sunan Altın Portakal, bu sene de Antalya’yı uluslararası sinema dünyasının önemli duraklarından biri haline getirmeye hazırlanıyor. İzleyicilere nitelikli bir seçki sunmayı planlayan festival, güçlü bir programla sinemaseverlerle buluşmayı hedefliyor. Ayrıca festival boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, film gösterimleri ve yarışmalar hem sektör profesyonellerini hem de sinemaseverleri aynı çatı altında buluşturarak sinemanın çok yönlü yapısını bir kez daha ortaya koyacak.

Film Forum başvuru tarihleri de açıklandı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum 25-27 Ekim tarihleri arasında 13. kez gerçekleştirilecek. Film Forum’a başvurular 29 Haziran 2026, Pazartesi günü alınmaya başlayıp, 21 Eylül 2026, Pazartesi saat 23.59’a kadar kabul edilecek.