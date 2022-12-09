Uluslararası Seramik Bienali'ne sanatseverlerden yoğun ilgi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Binlerce yıllık seramik geleneğini yaşatan Türkiye’de çağdaş seramik sanatının ilk en büyük buluşması olarak kabul edilen Uluslararası Seramik Bienali’nin süresi uzatıldı. Bursa’da 20 Ekim’de stratı verilen ve 22 Kasım 2022’ye kadar sürmesi planlanan Durma Sanat ana sponsorluğundaki Uluslararası Seramik Bienali sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi üzerine Bienal Yönetim Kurulu tarafından 5 Ocak 2023’e kadar uzatıldı. Bienalin küratörlerinden TSD Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Batukan Belge sergilerin uzatılmasıyla ilgili "Uluslararası Seramik Bienali'ni Bursa'da gerçekleştirme kararı almamızın ne kadar isabetli olduğunu gördük. Hem Bursalılar hem Bienal için çevre illerden Bursa'ya gelen sanatseverler sergilere büyük ilgi gösterdi. Ana sponsörümüz Durma Sanat'a seramiğe verdiği bu destekten dolayı teşekkür borçluyuz. Yüzyıllar boyunca önemli bir kültür merkezi olmuş Bursa'nın çağdaş sanatla buluşmasını sağlayan bir olanak sunmuş oldular" dedi. Durma Sanat Başkanı ve Uluslararası Seramik Bienali Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Durmaz Yılbirlik ise "Durmazlar ve Durma Sanat olarak her zaman sanatı yaşamın bir parçası olarak görüyoruz ve böyle kapsamlı bir bienalin organizasyonunda olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İki törenle açılışı yapıldı

Türk Seramik Derneği (TSD) tarafından Durma Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen Bienal 20 ve 21 Ekim'de yapılan açılış törenleriyle başlamıştı. Törenlerin ilki Bursa Mimarlar Odası BAOB Yerleşkesi'ndeki "Zamanın Ruhu: Mavi" başlıklı serginin açılışıydı. Piyanist Ezgi Aykanat'ın dinletisinin ardından Prof. Beril Anılanmert, Yaşamı Renk ve Tonlar ile Algılamak" konulu bir konuşma yaptı. Daha sonra Hilton Otel'e geçen konuklar "Zamanın İzinde" TSF Koleksiyonu sergisinin açılışına katıldı. Onur sanatçıları Prof. Beril Anılanmert ve Kim Yong Moon'a plaket, Turgut Tuna'ya ise "Seramiğe Adanmış Bir Ömür" Onur Ödülü'nün takdimi yapıldı. Koreli sanatçılar Kim Yong Moon ve Kim Hyekyoung'un "Nimet" başlıklı performansı büyük ilgi ile izlendi. Çok Sesli Müzik Topluluğu'nun Trio dinletisi ise keyifli anlar yaşattı.

Önemli isimler katıldı

Sanatseverler Bienal süresince ayrıca çağdaş seramik ve seramik kültürü kapsamında çeşitli konuşmaları izleme şansı da elde etti. Turgut Tuna "Çiniden Porselene", Figen Özden "Çiniye Adanmış Bir Ömür Turgut Tuna", Ayşegül Türedi Özen "Seramiklerim", Emre Zeytinoğlu "Çağdaş Sanat ve Seramik", Emre Can "Seramik Üretiminde 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı ve Sanatsal Öneriler", Fatma Batukan Belge "Mavi Beyaz Seramikler Ekseninde Osmanlı, Uzakdoğu ve Avrupa Etkileşimleri", Canan Temizelli "Bursa'da Çağdaş Seramik Sanatının Gelişimi", Tülin Öztürk "Seramik Eğitimi" konularında konuşmalarıyla sanatseverlerle buluştu.

Bienal sergileri ve mekanları:

Zamanın Ruhu: Mavi: Yüze yakın seramik sanatçısının bu tema kapsamındaki yapıtları Mimarlar Odası'nın BAOB Yerleşkesi'ndeki salonunda yer alıyor.

Macsabal Heykelleri Koleksiyonu: Hacettepe Üniversitesi'nin koleksiyonu Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'nin bahçesinde gösteriliyor.

Zamanın İzinde: Türkiye Seramik Federasyonu'nun Çağdaş Türk seramiğinin tüm kuşaklarından sanatçıların yapıtlarından oluşan bu değerli koleksiyonu Hilton Otel'in fuayesinde sergileniyor.

Macsabal Heykelleri: Küçük boyutlu Macsabal heykelleri Hilton Otel'in fuayesinde sergileniyor.

Düşler ve Arabalar: ÇEK Sanat Merkezi genç sanatçı adaylarının çalışmalarından oluşan seramik sergisine ev sahipliği yapıyor.

Benden Size: Sibel Sevim'in takı ve seramik sergisi Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi'nde izlenebilir.