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Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, Grammy jürisine seçildi

Türk müzisyen Toygar Işıklı, müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödülü olan Grammy'nin jürisine seçildi.

Haber Merkezi
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Ünlü müzisyen Toygar Işıklı, Grammy jürisine seçildi
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Ünlü besteci ve müzisyen Toygar Işıklı, dünyanın dört bir yanından sanatçıların başarılarını taçlandırdırdıkları uluslararası müzik dünyasının en saygın ve en önemli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'nde önemli bir göreve getirildi. Işıklı, Grammy Ödülleri'nin kazananlarını belirleyen jüri üyeleri arasına seçildi.

Dünyaca ünlü müzisyen ve yapım profesyonellerinin yer aldığı jüriye kabul edilen Işıklı, Grammy Ödülleri'nin oylama sürecinde görev alacak

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