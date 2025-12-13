Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

60 yaşındaki Greene'in New York'un Lower East Side bölgesinde yaşadığı apartman dairesinde cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Peter Greene'in menajeri Gregg Edwards haberi doğruladı.

Yeni bir projeye başlayacaktı

Peter Greene, 1990'ların ortalarına kadar oyunculukla ilgilenmedi. İlk büyük çıkışını da Ucuz Roman filmindeki Zed rolüyle yaptı. Ardından da Maske'deki kötü karater Dorian Tyrell geldi.

Olağan Şüpheliler filmindeki 'Redfoot' karakteri de onun hafızalara kazınmasını sağladı.

Menajeri ve uzun süreli arkadaşı olan Gregg Edwards'ın verdiği bilgiye göre Peter Greene, önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte 'Mascots' adlı yeni bir projeye başlamak üzereydi.