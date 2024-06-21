Ünlü oyuncu hayatını kaybetti... Donald Sutherland kimdir?
"Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettiren Kanadalı usta oyuncu Donald Sutherland, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sutherland'in ölüm haberini, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kiefer Sutherland duyurdu.
"Açlık Oyunları" filminde canlandırdığı "Başkan Snow" karakteriyle hafızalara kazınan Kanadalı oyuncu Donald Sutherland (88) hayatını kaybetti.
Donald Sutherland kimdir?
1935 yılında Kanada'da doğan oyuncu, 1957'de oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye taşındı. Donald Sutherland'in 70 yıla yayılan sinema kariyeri 1960'lı yıllarda başladı, Kanada'nın en yetenekli oyuncularından biriydi.
Sutherland, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Robert Altman gibi usta yönetmenlerle çalıştı, "12 Kahraman Haydut", "Klute", "MASH" gibi filmlerle üne kavuştu.
1980'lerde ve 1990'larda karakter rollerinde oynayan Sutherland, son olarak "Açlık Oyunları" film serisiyle adından söz ettirmişti.
88 yaşında yaşama veda eden oyuncu geride 190'ı aşkın film ve dizi bıraktı. Donald Sutherland, savaş karşıtlığıyla da biliniyordu.