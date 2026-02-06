Ünlü rapçi Lvbel C5, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye’nin 11 ilinde büyük bir yıkıma neden olmuş, on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Konser gelirlerini bağışlayacak

Ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur ya da sahne adıyla Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde düzenleyeceği konserlerin gelirlerini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.