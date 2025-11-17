Ünlü roman "Mavi Saçlı Kız” beyaz perdeye taşınıyor: Başrolde Engin Günaydın var

1997 yılından bu yana 100’den fazla baskı yapan, 16 yaşında lösemi hastalığından hayatını kaybeden Burçak Çerezcioğlu’nun yazılarından oluşan “Mavi Saçlı Kız” kitabı beyazperdeye uyarlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre filmin başrolünde Engin Günaydın yer alacak.

Yapımcılığını Zamkinos Film’in üstlendiği filmin, yapımcı kadrosunda ise “Bir Başkadır”, “On Bin Adım”, “Alice Müzikali”, “Gönül” gibi projelerin yapımcısı Nisan Ceren Özerten de yer alıyor.

Filmin senaryosu “Yarına Tek Bilet” ve “Silsile” gibi başarılı yapımların yazarı ve “10 Bin Adım”, “Yılbaşı Gecesi”, “Gönül” gibi yapımların yapımcısı Faruk Özerten‘in imzasını taşıyor.

İlk aşk, aile bağları, umut ve büyüme gibi temaları, 90’lar nostaljisiyle harmanlayan derin ve sarsıcı hikayesi olan proje duygusal bir baba-kız dramasını beyazperdeye taşıyacak.

Engin Günaydın başrolde

Hikâyenin merkezindeki baba Mehmet Çerezcioğlu rolü için Engin Günaydın ile el sıkışıldı.

Film için sektörün önde gelen büyük yapım şirketleri ve finansörleri ile görüşmeler devam ediyor.

Yönetmenlik koltuğu için ise “7. Koğuştaki Mucize”nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in adı geçiyor.