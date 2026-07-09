Ünlü şarkıcı Bonnie Tyler hayatını kaybetti

Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ve It’s a Heartache gibi şarkılarla tanınan Galli şarkıcı Bonnie Tyler 75 yaşında hayatını kaybetti.

Tyler’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sanatçının Portekiz’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bonnie Tyler, mayıs ayında Portekiz’de acil bağırsak ameliyatı geçirmişti. Sanatçı, ameliyatın ardından iyileşme sürecine destek olmak amacıyla yapay komaya alınmıştı.

Geçen ay yapılan açıklamada Tyler’ın komadan çıktığı ancak durumunun hâlâ ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

Tyler’ın 18 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri de sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti.

Bonnie Tyler kimdir?

1951’de Galler’in güneyindeki Neath yakınlarında Gaynor Hopkins adıyla dünyaya geldi. Müzik kariyerine yerel kulüplerde şarkı söyleyerek başladı.

Swansea’de bir kulüpte sahne aldığı sırada yetenek avcısı Roger Bell tarafından keşfedildi. İlk single’ı Lost in France 1977’de yayımlandı.

Aynı yıl çıkan country-pop baladı It’s a Heartache, İngiltere listelerinde dördüncü, ABD Billboard Hot 100 listesinde ise üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Tyler’ın kariyerindeki en büyük çıkış 1983’te geldi. Jim Steinman imzalı Total Eclipse of the Heart, hem İngiltere’de hem de ABD’de listelerin zirvesine çıktı.

Tyler, yakın dönemde BBC’ye verdiği bir röportajda şarkı için, “Onu söylemekten asla sıkılmıyorum. Seviyorum çünkü herkes onu söylemek için sabırsızlanıyor” demişti.

Şarkı, bu yıl Spotify’da 1 milyar dinlenmeyi aşmıştı. Bonnie Tyler’ın bir diğer büyük hiti Holding Out for a Hero idi.

Yine Jim Steinman imzası taşıyan şarkı, 1984 yapımı Footloose filminin soundtrack’i için kaydedildi. Parça, yıllar sonra Shrek 2de de kullanılarak yeni kuşakların da bildiği bir pop-rock klasiğine dönüştü.

Tyler, Total Eclipse of the Heart ile Grammy’ye aday gösterildi. Ayrıca Faster Than the Speed of Night albümü ve Here She Comes single’ıyla da Grammy adaylıkları aldı.

Bonnie Tyler, 2013 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İngiltere’yi temsil etti. Yarışmada 26 ülke arasında 19. oldu. 2022’de Kraliçe II. Elizabeth’in son Onur Listesi’nde yer alan Tyler, bir yıl sonra Prens William tarafından müziğe katkılarından dolayı MBE nişanı ile ödüllendirildi.

Tyler, Robert Sullivan ile evliydi.