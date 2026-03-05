Ünlü şarkıcı Chris Isaak, İstanbul, İzmir ve Ankara'da konser verecek

Epifoni organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek açık hava konserlerinde müzikseverlerle buluşacak sanatçı, hayranlarına özel bir video mesaj gönderdi. Isaak mesajında, "Merhaba Türkiye. Ben Chris Isaak. Haziran'da İzmir, Ankara ve İstanbul'da sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi, 20 Haziran'da ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Rock müziğin önemli isimlerinden Isaak, müzik kariyerinde 13 stüdyo albümü ve 12 hit single yayımladı.

Sanatçının, "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" adlı şarkıları dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.