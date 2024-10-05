Ünlü tenor Karahan, Limak’ın mühendis kızları için söyledi

ANKARA/EKONOMİ

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Murat Karahan, Ankara Congresium’da Limak Filarmoni Orkestrası ile birlikte Limak’ın öncülük ettiği Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi için konser verdi. Türk Halk Müziği eserlerinin senfonik tarzda yorumlandığı konserin tüm gelirleri mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentorluk ve eğitim destekleri sağlayan Türkiye'nin Mühendis Kızları programına aktarılacak.

'Murat Karahan ile Anadolu’nun Eşsiz Hazineleri' konserine 3 binin üzerinde izleyici katıldı. Anadolu’nun her bölgesinden seçilmiş eserler izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, Karahan ve Limak Filarmoni Orkestrası konserin sonunda seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar iki kez sahne aldılar.

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası’nı dünyanın prestijli opera evlerinde orkestra şefi olarak görev alan İbrahim Yazıcı yönetti.

Anadolu’nun kültür mirasına senfonik dokunuş

Anadolu’nun zengin kültürel mirasını müzikseverlerle buluşturmayı amaçlayan etkileyici konserde; Doğu Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den İç Anadolu’ya Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin sembolleşmiş türküleri sanatseverlerle buluştu. Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi eşsiz halk ozanlarının miras bıraktığı eserleri yepyeni bir yorumla binlerce izleyiciyle buluşturan Limak Filarmoni Orkestrası ve Murat Karahan, Uzun İnce Bir Yoldayım, Evlerinin Önü Mersin, Bahçada Yeşil Çınar, Neredesin Sen, Çayelinden Öteye gibi türkülerle, izleyicilerden büyük alkış aldı. Halk müziği eserlerinin modern orkestrasyon eşliğinde senfonik tarzda yorumlandığı konserin tüm geliri mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentorluk ve eğitim destekleri sağlayan Türkiye'nin Mühendis Kızları programına aktarılacak.