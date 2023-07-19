Ünlü yazarlar yapay zeka şirketlerinden tazminat istiyor

Kanadalı yazar Margaret Atwood, "Authors Guild" isimli yazar haklarını koruma grubunun öncülüğünde başlatılan ve 8 bini aşkın yazarın imza verdiği açık mektup kampanyasına katıldı.

Kanadalı yazar, yapay zeka şirketlerini, yazarların telif haklarıyla korunan çalışmalarını teknolojilerine dahil etmeden önce izin almaya davet etti.

Atwood’un da imza koyduğu açık mektupta, "Milyonlarca telifli kitap, makale, deneme ve şiir, yapay zeka sistemleri için faturası olmayan sonsuz öğün yiyecekleri sağlıyor. Yapay zeka (AI) teknolojisini geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyorsunuz. Yazılarımızı kullandığımız için bize tazminat ödemeniz adildir ki, bu olmadan yapay zeka son derece sınırlı olurdu." ifadesine yer verildi.

OpenAI, Meta, Microsoft ve diğer AI üreticilerine yönelik hazırlanan mektuba, arasında Pulitzer Ödüllü romancılar Jennifer Egan, Michael Chabon ve Louise Erdrich'in yanı sıra Jonathan Franzen, Celeste Ng, Nora Roberts ve Ron Chernow gibi yazarlar da imza attı.

Kampanyaya katılan yazarlardan Nora Roberts, yaptığı açıklamada, "Yazarlara yazmaları için para ödenmezse, yazmaya paraları yetmez. İnsanoğlu, okuduğu öyküleri yaratır ve yazar. Bizler programlanacak robotlar değiliz ve yapay zeka zaten yazılmış insan hikayelerinden yararlanmadan insan hikayeleri yaratamaz.” dedi.

Margaret Atwood kimdir?

Distopya ve ütopya türlerini, birleştirerek "üstopya" adını verdiği yeni bir türde eserler ortaya koyan Atwood, çoğunlukla bilimkurgu kategorisine dahil edilse de genellikle "çağdaş dünya edebiyatı yazarı" olarak sınıflandırılıyor.

Atwood'un Türkçeye çevrilen eserleri arasında Damızlık Kızın Öyküsü, Kör Suikastçı, Nam-ı Diğer Grace, Antilop ve Flurya, Kalp Gidince, Tufan Zamanı, Penelope ve Başka Dünyalar adlı kitapları bulunuyor.