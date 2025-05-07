Upcycle İstanbul'dan çağrı: Gelecekteki kendine mektup yaz, dönüşümü başlat!

Sanatın ilham verici gücüyle, tasarımın dönüştürücü etkisini birleştirerek toplumsal ve çevresel farkındalık yaratmayı amaçlayan Upcycle İstanbul Art & Design Festival; 15-18 Mayıs tarihleri arasında dördüncü kez Müze Gazhane'de gerçekleşecek. “Dönüşüme Kendinden Başlamaya Var Mısın?” temasıyla düzenlenecek festival, sürdürülebilir yaşam pratiklerini sanat ve tasarım aracılığıyla görünür kılarken, ziyaretçileri hem kişisel hem de kolektif dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor.



İklim krizinden, ekosistem kaybına, atıksız yaşamdan, sürdürülebilir tasarıma uzanan çok yönlü içeriğiyle Upcycle İstanbul Art & Design Festival, bu yıl da katılımcılarına ilham veren bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Festivalde atık malzemelerin sanat eserlerine dönüştüğü, çevre sorunlarına dikkat çeken çeken sergiler, yaratıcı atölyeler, ilham verici söyleşiler, atıksız yaşam prensibiyle üretim yapan tasarımcıların yer aldığı Bazaar alanı ve film gösterimleri ziyaretçileri bekliyor.

“Kendine vereceğin sözler, geleceği dönüştürmenin ilk adımı olabilir”

Festivalin en özel etkinliklerinden biri olan “Gelecekteki Kendime Mektup” ise katılımcılara hem içsel bir farkındalık hem de kalıcı bir hatırlatma sunuyor. Festival kapsamında yazılan mektuplar, kişinin kendi dönüşüm yolculuğuna dair verdiği sözleri içerecek ve bir yıl sonra kendisine ulaşacak şekilde postalanacak. Bu özel deneyim, bireysel değişimin sürekliliğini teşvik ederken, katılımcılara zaman içinde kendi gelişimlerini gözlemleme fırsatı da sunacak.

Bu yıl “Dönüşüme Kendinden Başlamaya Var Mısın?” temasıyla yola çıkarak her katılımcının kendi içsel dönüşüm yolculuğuna alan açmasına ilham olmayı hedeflediklerini söyleyen Upcycle İstanbul Platformu'nun kurucusu Arzu Özarı Semiz festivale dair şunları söyledi: “Sürdürülebilir bir gelecek, bireyin hayatındaki küçük ama anlamlı seçimlerle şekilleniyor. Festivalin her bir içeriği bu farkındalığı desteklerken, ‘Gelecekteki Kendime Mektup' etkinliği bu mesajı belki de en dokunaklı ve kalıcı şekilde hissettiren deneyimlerden biri. Katılımcıların gelecekteki kendilerine yazdıkları bu mektuplar, yalnızca bir hatırlatma değil; aynı zamanda kişisel sorumlulukla toplumsal fark yaratmanın mümkün olduğunu gösteren güçlü bir adım. Upcycle İstanbul, yalnızca malzemelerin değil, insanın da ileri dönüşümüne odaklanan bu özel etkinlikle, daha bilinçli bir gelecek için adım atmak isteyen herkesi bir araya getiriyor. “Dünyayı değiştirmek için önce kendinden başla” diyerek yola çıkan festival, ziyaretçilerini birlikte iyiye dönüşmeye davet ediyor.”