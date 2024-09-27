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Ürgüp eski Belediye Başkanı Bekir Ödemiş hayatını anlatan kitap yazdı: Zamana Atılan İmza

Renkli kişiliği ve siyasete getirdiği yenilikçi vizyonuyla Türk belediyecilik tarihinde silinmez izler bırakan Ürgüp Eski Belediye Başkanı Bekir Ödemiş’in, gelecek nesillere hem bir yol haritası olması, hem de zorlu hayat koşullarına rağmen istenirse nasıl başarılı olunacağını anlattığı kitabı “Zamana Atılan İmza”, kitapçıların raflarındaki yerini aldı.

Haber Merkezi
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Ürgüp eski Belediye Başkanı Bekir Ödemiş hayatını anlatan kitap yazdı: Zamana Atılan İmza
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Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisi için Ürgüp’ü adeta bir plato haline çeviren ve böylece beldesini küçük bir Anadolu kasabası kimliğinden çıkarıp bir dünya kenti haline getiren Bekir Ödemiş, görev yaptığı iki dönem boyunca hayata geçirdiği hizmetlerle sadece Ürgüp’ün değil, Kapadokya bölgesinin dünya turizmine açılmasına önemli katkılarda bulundu.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevine getirilen Jeoloji Mühendisi ve Kamu Yönetimi Uzmanı Ödemiş, başkentin kültürel mirasını ve kent kültürünü koruma yolunda sarf ettiği çabaları anlattığı kitabında siyasi yaşamından anektodlara yer veriyor.

Ürgüp'te ilkleri nasıl başardı?

Kitabında Kapadokya’da Balon turlarının nasıl başladığından, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bulgaristan Devlet Başkanı Jelyu Jelev, Hollanda Kraliçesi Beatrix’in ilçesine yaptığı ziyaretlere kadar pek çok anıya yer veren Bekir Ödemiş, Ürgüp’te ilkleri nasıl başardığını edebi bir üslupla kaleme alıyor.

Cumhuriyet Kitaplarından piyasaya çıkan ve “Zamana Atılan İmza” adını taşıyan kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya gelen Bekir Ödemiş’i tanımak ve anlamak için arka kapaktaki şu ifadelerini okumak yetiyor:

İnsan da ağaç gibi yerinde olmak, sımsıkı sarılmak ister toprağına. O isim, o insan o yere imzasını atarak iz bırakacaktır; ama iyi ama kötü. Kötü olmak için hiçbir şey yapmamanız yeter; iyi olmak içinse çok şey. İyi olmak için yeter mi bir ömür, onu da yaptıklarımız söylesin… O yer belki kaderinizdir ama o yerin kaderini değiştirmek sizin seçiminizdir.

 

 

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