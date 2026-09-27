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Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alındı

Türk müziğinin usta bestecisi ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner solunum sıkıntısı yaşamasının ardından yoğun bakıma alındı.

Haber Merkezi
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Usta müzisyen Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alındı
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Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçılarla çalıştı

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.