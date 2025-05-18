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Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin, Balıkesir Erdek’te kaldırımdan düşerek kalça kemiğini kırdı. Mekin ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
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Uzun yıllardır Erdek’in Ocaklar Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Mekin, mahalle merkezinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kalça kemiğinde kırık tespit edilen usta oyuncunun ameliyata alınacağı öğrenildi.

Mekin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

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